Мобилизованным в Омске пообещали выплатить все деньги за неделю до 2 ноября

Сегодня, 26 октября, истекли 48 часов, отведенные губернатором Александром Бурковым на исполнение поручения, связанного с медленными темпами выплат мобилизованным. Ответственным за исполнение назначили вице-губернатора Олега Зарембу.
Глава региона рассказал в своем телеграм-канале, что, по данным на сегодняшнее утро, обработали более 50% базы мобилизованных омичей.
«Темпы зачислений средств на карты бойцам ускорились в разы. И военные части, и Министерство труда, и МФЦ, и банки перешли на круглосуточный режим обработки, — уточнил губернатор. — По моему поручению составили детальный график выплат. До 31 октября все перечисления должны завершить, до среды следующей недели — деньги упадут на карты».
Александр Бурков уточнил, что приходится исправлять много ошибок в документах, потому что мобилизованные путают номера паспортов, расчетный счет с номером карты, не указывают дату рождения или адрес прописки. Сейчас на территориях частей работают информационные центры, где сверяют все списки и находят неточности.