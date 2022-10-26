Мобилизованным в Омске пообещали выплатить все деньги за неделю до 2 ноября

Александр Бурков уточнил, что приходится исправлять много ошибок в документах, потому что мобилизованные путают номера паспортов, расчетный счет с номером карты, не указывают дату рождения или адрес прописки. Сейчас на территориях частей работают информационные центры, где сверяют все списки и находят неточности.