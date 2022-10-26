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Мобилизованным в Омске пообещали выплатить все деньги за неделю до 2 ноября

26 октября 05:21
Фото: 1MI
Александр Бурков рассказал об ускорении темпов зачислений денег мобилизованным.

Сегодня, 26 октября, истекли 48 часов, отведенные губернатором Александром Бурковым на исполнение поручения, связанного с медленными темпами выплат мобилизованным. Ответственным за исполнение назначили вице-губернатора Олега Зарембу.

Глава региона рассказал в своем телеграм-канале, что, по данным на сегодняшнее утро, обработали более 50% базы мобилизованных омичей.

«Темпы зачислений средств на карты бойцам ускорились в разы. И военные части, и Министерство труда, и МФЦ, и банки перешли на круглосуточный режим обработки, — уточнил губернатор. — По моему поручению составили детальный график выплат. До 31 октября все перечисления должны завершить, до среды следующей недели — деньги упадут на карты».

Александр Бурков уточнил, что приходится исправлять много ошибок в документах, потому что мобилизованные путают номера паспортов, расчетный счет с номером карты, не указывают дату рождения или адрес прописки. Сейчас на территориях частей работают информационные центры, где сверяют все списки и находят неточности.

Губернатор Омской области дал 48 часов на решение проблем с выплатами мобилизованным
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#Вероника Жукова#Новости#Общество#Омск#Частичная мобилизация в России#Александр Бурков#Частичная мобилизация#Единовременная выплата#Касается каждого
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