В Омске родной отец целый год домогался своих маленьких детей

Обновлено: в пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили, что от действий омича пострадали трое малолетних детей — девочка и два мальчика. Семья характеризуется отрицательно, родители злоупотребляют спиртными напитками, а в июле 2022 года из семьи изъяли детей. Дело в отношении мужчины возбудили по статье п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».