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В Омске родной отец целый год домогался своих маленьких детей

27 октября 07:02
Фото: 1MI
Самому младшему потерпевшему всего два годика, старшему — 5 лет.

В Омске силовики возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких детей на 34-летнего мужчину. Его жертвами стали родные дети 2 и 5 лет.

«Заявление в полицию написала 19-летняя падчерица подозреваемого. По ее словам, в течение 2019 года отчим сексуально домогался своих родных детей», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

По словам нашего источника, об этих издевательствах знала и мать ребятишек, но она молчала.  Пока неизвестно, почему только через три года заявительница решила обратиться к силовикам.

В данный момент следователи выясняют все эти нюансы и готовят документы для ареста подозреваемого.

Обновлено: в пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили, что от действий омича пострадали трое малолетних детей — девочка и два мальчика.  Семья характеризуется отрицательно, родители злоупотребляют спиртными напитками, а в июле 2022 года из семьи изъяли детей. Дело в отношении мужчины возбудили по статье п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Уголовное дело#Дети#Насилие#Педофил#Василий Попов
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