В Омске родной отец целый год домогался своих маленьких детей

В Омске силовики возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких детей на 34-летнего мужчину. Его жертвами стали родные дети 2 и 5 лет.
«Заявление в полицию написала 19-летняя падчерица подозреваемого. По ее словам, в течение 2019 года отчим сексуально домогался своих родных детей», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
По словам нашего источника, об этих издевательствах знала и мать ребятишек, но она молчала. Пока неизвестно, почему только через три года заявительница решила обратиться к силовикам.
В данный момент следователи выясняют все эти нюансы и готовят документы для ареста подозреваемого.
Обновлено: в пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили, что от действий омича пострадали трое малолетних детей — девочка и два мальчика. Семья характеризуется отрицательно, родители злоупотребляют спиртными напитками, а в июле 2022 года из семьи изъяли детей. Дело в отношении мужчины возбудили по статье п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».