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Нападение

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Ноябрь
Шок. У кафе на Левом берегу Омска жестоко избили девушку
5 ноября, 13:39
Октябрь
Отбилась от злодея и спаслась. В Омской области мужчина напал с ножом на водителя
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его собираются заключить под стражу. Сейчас в следственном комитете проводят расследование.
29 октября, 04:29
В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
28 октября, 16:53
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
«Вопиющий случай». В ОмГУ прокомментировали нападение на преподавателя с «перцовкой»
28 октября, 12:10
Четвертый провал подряд: омский студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком
28 октября, 11:02
Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня
16 октября, 14:44
Устроила самосуд. В Омской области женщина жестоко избила мужчину за оскорбления
60-летнему пострадавшему пришлось долго восстанавливаться и проходить лечение.
7 октября, 04:52
Сентябрь
Теплая встреча. Легионеры омского «Авангарда» отметили возвращение Райана Спунера
29 сентября, 04:59
В суд направили дело пожилой омички, которая напала с молотком на своего внука
27 сентября, 13:51
Неизвестные готовятся напасть на школы Омска: правда или фейк
24 сентября, 13:51
Омича, который напал с молотком на мать, отправили под стражу на два месяца
Региональный следком продолжает расследовать дело омича, который пробил голову матери молотком, сейчас подозреваемый заключен под стражу.
24 сентября, 12:09
В Челябинске школьник напал с молотком на детей: что известно на данный момент
16 сентября, 09:10
Полиция начала проверку после нападения омича на двух девочек-подростков
14 сентября, 12:06
Омский суд обязал школу выплатить компенсацию ребенку, которого избил одноклассник
Суд взыскал моральную компенсацию со школы в Калачинском районе и родителей ученика, который избил одноклассника до черепно-мозговой травмы.
6 сентября, 06:31
Август
По горячим следам. Мужчину, напавшего на омича-таксиста, заключили под стражу
26 августа, 14:02
Под Волгоградом взяли в заложники сотрудников ИК №19: что известно на данный момент
23 августа, 11:21
Июль
Давил на присяжных. Омич хотел избежать наказания за смертельный удар ножом
Его уголовное дело вновь будет рассматривать суд первой инстанции.
19 июля, 08:05
Конфликт на Ленина. В Омске ищут компанию молодых людей, избивших 19-летнего парня
Участники конфликта попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Теперь их разыскивает полиция.
12 июля, 07:57
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
7 июля, 10:00

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