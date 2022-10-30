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Стали известны подробности пожара в центре Омска

30 октября 08:17
Фото: 1MI

В Омске сгорела кровля частного дома на Герцена

МЧС проводят проверку по факту возгорания.

Городу55 стало известно о пожаре 29 октября в доме № 208 по улице Герцена. В МЧС рассказали детали происшествия.

Сообщение о возгорании поступило 18:41. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил кровлю частного дома. Речь о двухквартирной одноэтажке. Локализовать пожар удалось в 19:00, ликвидировать открытое горение — в 19:03. Полная ликвидация последствий зафиксирована в 21:19. К тушению привлекли шесть единиц спецтехники и 30 человек личного состава.

В результате происшествия полностью разобрана кровля дома на площади 150 квадратных метров. Сумма материального ущерба и предварительная причина возгорания сейчас устанавливаются. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня региональное МЧС представило сводку по смертям на пожарах. Выяснилось, при каких обстоятельствах омичи погибают чаще всего.

Огненная сводка. В каких пожарах чаще всего погибают омичи
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#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Пожары#ГУ МЧС по Омской области
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