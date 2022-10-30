Стали известны подробности пожара в центре Омска

Сообщение о возгорании поступило 18:41. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил кровлю частного дома. Речь о двухквартирной одноэтажке. Локализовать пожар удалось в 19:00, ликвидировать открытое горение — в 19:03. Полная ликвидация последствий зафиксирована в 21:19. К тушению привлекли шесть единиц спецтехники и 30 человек личного состава.