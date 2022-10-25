Первое место среди омских бизнесвумен (и почётное восьмое в общем рейтинге) занимает Евгения Золотова, жена одного из богатейших строителей Омска Олега Золотова и соучредительница одной из дочек «Стройбетона». Её выручка за 2021 год составила 2,7 млрд рублей, а прибыль превысила 500 млн. За Золотовой следует Наталья Кателкина, которая в 2021 году купила у петербургского предприятия целую группу компаний, занимающихся торговлей, перевозками, арендой и управлением недвижимостью. Её выручка за год составила восемь млрд, что обеспечило 14-ю позицию в общем рейтинге.