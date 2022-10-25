Город55 составил рейтинг самых богатых омичей. Верхние позиции в этом списке занимают мужчины, но есть в нем и женские имена.
В числе 100 богатейших омичей 16 – женщины. Получается, каждый шестой из самых богатых омичей – омичка. Это не так уж мало, учитывая, например, что в нынешнем созыве Городского совета на одну женщину-депутата приходится целых девять депутатов-мужчин. Однако, судя по открытым данным, не каждая бизнес-леди из нашего рейтинга заработала деньги самостоятельно.
Первое место среди омских бизнесвумен (и почётное восьмое в общем рейтинге) занимает Евгения Золотова, жена одного из богатейших строителей Омска Олега Золотова и соучредительница одной из дочек «Стройбетона». Её выручка за 2021 год составила 2,7 млрд рублей, а прибыль превысила 500 млн. За Золотовой следует Наталья Кателкина, которая в 2021 году купила у петербургского предприятия целую группу компаний, занимающихся торговлей, перевозками, арендой и управлением недвижимостью. Её выручка за год составила восемь млрд, что обеспечило 14-ю позицию в общем рейтинге.
На третьем месте Ирина Козлова, бизнес-партнер Дениса Стецкого, владелица долей компаний «Омское продовольствие» и «Инвестиционная финансовая группа», а также нескольких омских элеваторов. Четвертая (и 21-я в общем рейтинге) - однофамилица (и предположительно член семьи) известного омского бизнесмена Игоря Шестакова, владельца фабрики «Сладуница», Юлия Дмитриевна Шестакова. Она является соосновательницей бизнеса, бывшим гендиректором фабрики, а также учредителем ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке и тоже занимающегося кондитерским производством.
Ирина Мелль, занимающая 29-ю строку в общем рейтинге и пятую в женском, владеет 50-процентным пакетом акций строительной компании «Промэнергосервис». Размер её выручки заметно вырос по сравнению с прошлым годом: 929 млн рублей против 281. За Мелль следует Елена Горбачева, учредитель и гендиректор компании «Артом», специализация которой – «ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии».
Седьмая в женском рейтинге - Наталья Мартьянова. В СМИ ее иногда называют бухгалтером фирм Александра Шнейдмиллера, связанного с Виктором Шрейдером и ТК «Маяк», и свояченицей Шрейдера. На восьмом месте Светлана Муравлева, учредитель компаний «СЦК» и «Капитал», которые занимаются обработкой древесины. Девятая - Наталья Агафонова, один из крупнейших рантье города, которой принадлежат ООО «Разгуляев», торговый центр «Триумф» и другие активы.
Замыкает женский топ-10 ещё одна однофамилица строителя Олега Золотова по имени Татьяна Николаевна. Она является учредителем двух компаний, которыми руководит Олег Золотов, - «Базис» и «ЗСЖБ №1». В общем списке богатейших омичей она 80-я.
Напомним: редакция Города55 ежегодно составляет версию рейтинга самых богатых омичей. В оценочный список входят владельцы крупнейших компаний, зарегистрированных в Омской области (за исключением организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними собственниками).
Во внимание принимается доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (используются данные ЕГРЮЛ, отчетность компаний, опубликованная в отрытых реестрах). В частности, чистые активы, чистая прибыль и выручка.
Далее, получившийся список выстраивается по каждому экономическому показателю. А итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов.