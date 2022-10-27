Александр Бастрыкин взял на контроль расследование о нападении на омскую пенсионерку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе омского СК РФ Олегу Винникову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое завели после покушения на убийство омской пенсионерки. Результаты дела взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что накануне неизвестный напал на 81-летнюю женщину в подъезде дома на улице Челюскинцев. Злоумышленник нанес пенсионерке множественные удары ножом, а затем обокрал. Ведутся поиски нападавшего.
Отметим, что в тот же день произошло еще одно похожее нападение. Мужчина с ножом угрожал 20-летней девушке, а затем украл у нее пакет с вещами.