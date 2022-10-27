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Александр Бастрыкин взял на контроль расследование о нападении на омскую пенсионерку

27 октября 07:47
Фото: 1MI
Глава федерального СК поручил отчитаться о ходе расследования уголовного дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе омского СК РФ Олегу Винникову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое завели после покушения на убийство омской пенсионерки. Результаты дела взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что накануне неизвестный напал на 81-летнюю женщину в подъезде дома на улице Челюскинцев. Злоумышленник нанес пенсионерке множественные удары ножом, а затем обокрал. Ведутся поиски нападавшего.

Отметим, что в тот же день произошло еще одно похожее нападение. Мужчина с ножом угрожал 20-летней девушке, а затем украл у нее пакет с вещами.

Второй случай за день. В Омске неизвестный с ножом обокрал девушку
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#Вероника Жукова#Новости#Происшествия#Общество#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Следственный комитет
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