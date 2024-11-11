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Сергей Шелест

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Ноябрь
На омские дороги после нестабильной погоды высыпали 1000 тонн реагентов
11 ноября, 04:37
В омской мэрии назначили руководителя Управления капитального строительства
11 ноября, 02:23
Октябрь
До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ
29 октября, 10:00
Мэр Омска Сергей Шелест приказал провести срочную инвентаризацию городских убежищ
25 октября, 10:56
В Омске главная городская елка откроется за три дня до Нового года
22 октября, 06:03
В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег
18 октября, 04:39
Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск
17 октября, 06:38
Мэр Омска Сергей Шелест проконтролирует работу детских садов после жалобы на укусы
После этого будут приниматься соответствующие меры.
11 октября, 04:42
Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах
10 октября, 07:09
В ближайшие дни. Омичам рассказали о сроках включения газа на Поселковых
10 октября, 06:16
Сентябрь
40% омских домов все еще остаются без тепла после старта отопительного сезона
26 сентября, 10:30
В дни кыргызской культуры Шелест анонсировал появление новой улицы в Омске
17 сентября, 09:39
Провал «Авангарда», дополнительные автобусы и массовое ДТП. Омск в воскресенье
15 сентября, 13:58
Еще доступнее. Омский маршрут №64 пополнят 3 дополнительных автобуса
15 сентября, 09:16
В ход идут средства девелоперов: в Омске продолжат строить школы и детские сады
12 сентября, 11:40
Мэр Омска рассказал о переселении омских семей из аварийного жилья в новые дома
12 сентября, 08:36
Новые бюсты на аллее олимпийцев и Симфоспорт: для омичей устроили масштабный праздник
8 сентября, 02:00
Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии
4 сентября, 04:08
Не порадуют до следующей весны. В Омске уже завтра отключат городские фонтаны
В перерыве от работы запланировано обновление фонтанов. Его проведут специалисты городского УДХБ.
2 сентября, 09:54
Август
Раньше сроков. Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов
30 августа, 13:54

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