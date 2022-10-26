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Перед массовой вырубкой в Омске отчитались о высадке 30 тысяч деревьев

26 октября 09:22
Фото: 1MI
Мэр Омска рассказал о реализации проекта по возрождению «Города-сада».

По данным администрации, за весну и часть осени 2022 года на омских улицах, а также в парках и скверах высажено около 11,5 тыс. деревьев и почти 19 тыс. кустарников.

В основном агрономы сосредоточены на замене аварийных деревьев на новые, для того, чтобы омичи могли спокойно гулять, не опасаясь, что на их головы упадут сухие ветки.

«Мы выполняем обещание, данное омичам, — отметил Сергей Шелест. — Для нашего города важно оставаться зеленым. Это связано и с географическим положением, и с экологическими задачами, и с историей Омска. После того, как озеленители завершат работу в текущем периоде — рассмотрим планы на 2023-й год».

Так на улице Почтовой взамен 25 аварийных тополей высадят 30 остролистных кленов. На улице Чкалова появятся 32 лиственницы высотой более 2-х метров. Еще 20 лиственниц будут высажены взамен аварийных деревьев вблизи жилого дома № 17 по улице Ильинской.

Добавим, что сегодня состоится голосование комиссии по сносу деревьев, на котором обсудят крупную вырубку по всему городу.

Пустой город-сад. В Омске по осени решили избавиться от сотен деревьев
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#Юлия Бармина#Город#Сергей шелест#Деревья#Вырубка деревье#Аварийные деревья
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