Перед массовой вырубкой в Омске отчитались о высадке 30 тысяч деревьев

По данным администрации, за весну и часть осени 2022 года на омских улицах, а также в парках и скверах высажено около 11,5 тыс. деревьев и почти 19 тыс. кустарников.
В основном агрономы сосредоточены на замене аварийных деревьев на новые, для того, чтобы омичи могли спокойно гулять, не опасаясь, что на их головы упадут сухие ветки.
«Мы выполняем обещание, данное омичам, — отметил Сергей Шелест. — Для нашего города важно оставаться зеленым. Это связано и с географическим положением, и с экологическими задачами, и с историей Омска. После того, как озеленители завершат работу в текущем периоде — рассмотрим планы на 2023-й год».
Так на улице Почтовой взамен 25 аварийных тополей высадят 30 остролистных кленов. На улице Чкалова появятся 32 лиственницы высотой более 2-х метров. Еще 20 лиственниц будут высажены взамен аварийных деревьев вблизи жилого дома № 17 по улице Ильинской.
Добавим, что сегодня состоится голосование комиссии по сносу деревьев, на котором обсудят крупную вырубку по всему городу.