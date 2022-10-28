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«Убей грешников». Что «голоса» сказали омичу, напавшему на пенсионерку и девушку

28 октября 08:03
Фото: УМВД по Омской области
Подозреваемый в отделе полиции

«Голоса» побудили напавшего на пенсионерку и девушку омича «убивать грешников»

По информации силовиков, подозреваемый, возможно, страдает неким психическим расстройством.

Городу55 стали известны подробности первых допросов подозреваемого в разбойном нападении и покушении на убийство на 81-летнюю пенсионерку и 20-летнюю девушку.

«По словам задержанного, ему послышались голоса, которые приказали ему убивать грешников.  Пенсионерке, по его словам, он нанес ножевые ранения, поскольку решил, что она явно грешна, а вот девушку он, якобы, пожалел», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Так же следователи выяснили, что ранее 32-летнии подозреваемый Алексей Щетинин употреблял наркотики, но теперь, по его словам, завязал. Помимо этого сейчас проверяются сведения о наличии у него психического заболевания.

«В любом случае следствие будет ходатайствовать о назначении подозреваемому стационарной психолого-психиатрической экспертизы», — пояснили в омском СК.

Напомним, по версии следствия, 26 октября около 15 часов омич в подъезде дома на улице Челюскинцев напал на 81-летнюю женщину и нанес ей множество ножевых ранений. С места преступления нападавший забрал сумку, где было всего 600 рублей, и скрылся.

Затем в этот же день около 20:40 на улице Съездовская в Омске Щетинин набросился на 20-летнюю девушку и, угрожая ножом, забрал пакет с вещами.

Опубликовано видео следственных действий с подозреваемым в нападении на омичек
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