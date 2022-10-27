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Уссурийские груши, колючие ели и степной миндаль. Что посадят в омских парках

27 октября 06:21
Фото: 1MI

В Омске начались массовые осенние посадки

Парки засаживают необычными деревьями и кустарниками.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о ходе осенних посадок растений в городских парках. Как выяснилось, в этом году город засаживают не совсем стандартными растениями.

Например, в Советском парке уже высадили две уссурийские груши, 35 бархатов амурских, девять пирамидальных тополей, 56 колючих елей, два клена Гиналла, а также 45 кустов степного миндаля, два чубушника и два пузыреплодника калинолистных.

Отмечается, что саженцы выращиваются в парковом питомнике. Это позволяет готовить деревья к высадке в "знакомую почву", и благодаря этому приживаемость достигает 90%. 

Также в мэрии отметили, что этой весной в Советском парке высадили 25 сосен, 100 лип мелколистных, а также около 100 различных кустарников – туи, можжевельник, пузыреплодник, спирея, жасмин, барбарис, сирень.

В парке 30-летия ВЛКСМ  в этом году высадили около 300 деревьев и кустарников, среди которых дубы черешчатые, ели, пихты, барбарисы, кизильники, спиреи, туи, розы, черемуха. Озеленение идет и в других районах города. 

Параллельно с этим на комиссии по вырубке деревьев в Омске накануне рассмотрели вопросы о сносе нескольких сотен деревьев, в том числе в парке 30-летия ВЛКСМ. 

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Парк#Деревья#Посадка деревьев
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