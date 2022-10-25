Семья Ольшанских дала топу-100 целых двух своих представителей. Семейный бизнес возник благодаря Михаилу Петровичу Ольшанскому, заслуженному строителю Омской области, учредителю и руководителю комбината строительных материалов «Сибирский железобетон», одному из собственников комбината строительных материалов «Омский», ООО «СПК «КСМ» и других компаний. Этот бизнесмен в рейтинге 78-й, а вот его сын Виталий занял почётное третье место, причём как основатель собственного дела: это учредитель дилерского центра BMW и KIA «Барс Запад», а также владелец компании «Капитал-Строй», устанавливающей в Омске тёплые остановки.