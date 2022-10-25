В рейтинге самых богатых омичей за 2021 год встречаются целые бизнес-династии. Кто-то унаследовал часть сладкого семейного пирога, кто-то получил доступ к управлению отцовской империей. Бывает, впрочем, что положение старшего родственника просто создаёт хорошие стартовые возможности или члены одной семьи разбогатели благодаря общему стартапу. В топе-100 за 2021 год можно найти все эти варианты.
Так, вторую позицию в общем рейтинге занимает Илья Фридман, к которому перешло управление обширной бизнес-империей отца. Фридманы владеют «Евромедом», достраивают гостиницу на берегу Оми, активно осваивают Новосибирск. Геннадий Шмерельевич, надо полагать, по-прежнему играет важную роль во всех этих процессах, но к семейному подряду присоединился и представитель третьего поколения — Марк Ильич. Он владеет четырьмя с половиной процентами «Евромеда».
Семья Ольшанских дала топу-100 целых двух своих представителей. Семейный бизнес возник благодаря Михаилу Петровичу Ольшанскому, заслуженному строителю Омской области, учредителю и руководителю комбината строительных материалов «Сибирский железобетон», одному из собственников комбината строительных материалов «Омский», ООО «СПК «КСМ» и других компаний. Этот бизнесмен в рейтинге 78-й, а вот его сын Виталий занял почётное третье место, причём как основатель собственного дела: это учредитель дилерского центра BMW и KIA «Барс Запад», а также владелец компании «Капитал-Строй», устанавливающей в Омске тёплые остановки.
На шестой позиции в рейтинге видный омский строитель Олег Золотов. Его предполагаемая жена Евгения Золотова стала соучредительницей одной из дочек «Стройбетона» и благодаря этому попала в топ-10: она на восьмом месте.
Кроме того, в списке самых богатых омичей есть отец и сын Алимбаевы (корпорация «Енисей», торгующая сельхозтехникой и запчастями, и Семиреченская база снабжения), отец и сын Вагнеры, занимающиеся дорожным строительством, целых три человека с фамилией Заболотских (ООО «Агро-Мастер», дилер крупных брендов сельхозтехники), Игорь Анатольевич и Юлия Дмитриевна Шестаковы (владельцы и руководители кондитерской фабрики «Сладуница»), братья Андрей и Дмитрий Колмогоровы, которые владеют брендом «Суши-Маркет».
Ещё в рейтинге есть трое Антропенко – отец, Александр Владимирович (в прошлом топ-менеджер ряда энергоресурсных организаций, сейчас глава инвестиционной компании «основа-Холдинг»), и двое сыновей. Один из них, Александр Александрович, является учредителем ООО «Тепловая компания» и ряда других фирм, руководит детской городской поликлиникой 7. Другой, Игорь Александрович, связан с гостиницей «Ибис. Сибирь» и «Электромеханическим заводом», а сейчас заседает в Госдуме.
Напомним, редакция Города55 каждый год составляет рейтинг самых богатых омичей. В топ-лист входят владельцы крупнейших компаний, зарегистрированных на территории региона.
В критерии оценки входят чистые активы, выручка и чистая прибыль. Итоговый рейтинг рассчитывается по среднему значению данных показателей.