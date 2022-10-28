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Не дожали и проиграли. Омский «Авангард» в овертайме уступил «Адмиралу»

28 октября 15:59
Фото: ХК "Адмирал"
Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Несколько минут назад на G-Drive Арене в Омске завершился матч между «Авангардом» и «Адмиралом».  Победу в овертайме праздновали гости из Приморского края.

Три периода этой встречи прошли с подавляющим преимуществом «ястребов». Омичи давили, то и дело создавая острые моменты у ворот соперника, но тщетно, – шайба раз за разом упиралась «в стену» имя которой Никита Серебряков.

В овертайме на третьей минуте нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский получил реальный шанс принести победу своей команде, однако не смог реализовать буллит. А вот нападающий «Адмирала» свой шанс не упустил и пробил-таки ворота Василия Демченко.

Отметим, что за этот матч голкипер «адмирала» Никита Серебряков отразил рекордные 45 бросков.

Следующий матч омичи сыграют на выезде против «Куньлунь Ред Стар».

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Сергей Толчинский#Авангард#Хоккей#КХЛ#ХК Адмирал
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