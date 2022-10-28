Не дожали и проиграли. Омский «Авангард» в овертайме уступил «Адмиралу»

Несколько минут назад на G-Drive Арене в Омске завершился матч между «Авангардом» и «Адмиралом». Победу в овертайме праздновали гости из Приморского края.
Три периода этой встречи прошли с подавляющим преимуществом «ястребов». Омичи давили, то и дело создавая острые моменты у ворот соперника, но тщетно, – шайба раз за разом упиралась «в стену» имя которой Никита Серебряков.
В овертайме на третьей минуте нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский получил реальный шанс принести победу своей команде, однако не смог реализовать буллит. А вот нападающий «Адмирала» свой шанс не упустил и пробил-таки ворота Василия Демченко.
Отметим, что за этот матч голкипер «адмирала» Никита Серебряков отразил рекордные 45 бросков.
Следующий матч омичи сыграют на выезде против «Куньлунь Ред Стар».