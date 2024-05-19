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Сергей Шойгу

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2024
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Шойгу отметил, что заводу необходимо увеличить производство комплектов защиты для танков.
19 апреля, 05:50
2023
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
30 июля 2023, 09:50
Приезд Шойгу, проблемы на гидроузле и вновь аэропорт Омск-Федоровка. Субботний Омск
17 июня 2023, 15:41
Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
17 июня 2023, 05:38
2022
Спорный вопрос. Как омичи отнеслись к идее повысить призывной возраст в России
Город55 публикует результаты социологического опроса.
25 декабря 2022, 12:07
Дмитрий Песков уточнил, требуется ли указ о завершении частичной мобилизации в России
Точка поставлена, частичная мобилизация завершена, заявил Песков.
1 ноября 2022, 12:37
Конец частичной мобилизации, нападение с ножом на пенсионерку, главная елка в Омске
30 октября 2022, 11:40
Частичная мобилизация в России подошла к концу
Министр обороны РФ заявил о завершении частичной мобилизации.
28 октября 2022, 14:30
Ход частичной мобилизации в Омске, отопительный сезон, открытие новой арены
2 октября 2022, 10:31
Частичная мобилизация, «ковидный» оперштаб, извинения омского депутата Степаненко
25 сентября 2022, 08:43
Какие выплаты получат россияне, которые попали под частичную мобилизацию
Собрали воедино все денежные выплаты, доплаты и льготы, которые положены военнослужащим по контракту.
22 сентября 2022, 13:37
Президент Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в России
21 сентября 2022, 07:01

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