Проворонили педофила. Прокуратура проверит омские органы опеки

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Октябрьского округа взяли под свой контроль расследование уголовного дела о насилии над малолетними детьми.
Кроме ведения самого дела, прокуратура Октябрьского округа г. Омска проверит работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних: это органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних, соцзащита. По результату проверки дадут правовую оценку действиям должностных лиц. Достаточно ли они принимают мер для выявления неблагополучных семей и предотвращения жестокого обращения с детьми. Если найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, следственные органы возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении детей младше 14 лет». Основанием послужила информация о том, что с 2019 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния.