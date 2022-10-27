Проворонили педофила. Прокуратура проверит омские органы опеки

Кроме ведения самого дела, прокуратура Октябрьского округа г. Омска проверит работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних: это органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних, соцзащита. По результату проверки дадут правовую оценку действиям должностных лиц. Достаточно ли они принимают мер для выявления неблагополучных семей и предотвращения жестокого обращения с детьми. Если найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.