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Проворонили педофила. Прокуратура проверит омские органы опеки

27 октября 09:16
Фото: 1MI

Омскую опеку проверят из-за домогательств отца к родным детям

Прокуратура проверит омские органы опеки из-за «провороненного» педофила. Мужчина издевался над своими же детьми.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Октябрьского округа взяли под свой контроль расследование уголовного дела о насилии над малолетними детьми.

Кроме ведения самого дела, прокуратура Октябрьского округа г. Омска проверит работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних: это органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних, соцзащита. По результату проверки дадут правовую оценку действиям должностных лиц. Достаточно ли они принимают мер для выявления неблагополучных семей и предотвращения жестокого обращения с детьми. Если найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, следственные органы возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении детей младше 14 лет». Основанием послужила информация о том, что с 2019 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния.

 

В Омске родной отец целый год домогался своих маленьких детей
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Прокуратура#Дети#Насилие над детьми#Опека#Педофил#Уголовное дело
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