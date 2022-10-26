Одна из тех сфер экономики, по которым должны были особенно сильно ударить события текущего года, — туристический бизнес. Закрытие границ многих государств, санкции, непонимание того, что будет дальше, связанное с частичной мобилизацией, — всё это должно было сказаться на готовности россиян (и, в частности, омичей) путешествовать и тратить на это деньги. Так это или нет и каковы масштабы бедствия, если оно в самом деле происходит? В поисках ответа на эти вопросы мы обратились в несколько турагентств.
Лейтмотив всех разговоров с представителями туристического бизнеса — констатация того, что и до 21 сентября, и до 24 февраля жизнь не была очень уж хороша.
— Вы давно делали кардиограмму? — ответила на уточняющий вопрос Римма Пасечная, заместитель директора агентства «Дискавери». — Резкий скачок, резкий спад — так выглядит динамика нашей работы в последние три года. Это американские горки, которые не дают расслабляться.
— Мы третий год живём в апокалипсисе, — заочно согласилась с коллегой Анастасия Чикинская, менеджер туроператора «ОмТрэвел». — После пандемии уже ничего не страшно. Рассуждения такие: «Что там? Мобилизация? Закрыли границу? Открыли границу? Ну, посмотрим, что будет дальше. Что-то закроется — значит, что-то откроется новое».
Без этой успокаивающей логики сейчас, видимо, никак. В 2020 году из-за пандемии рынок оказался в состоянии анабиоза. В конце 2021 года все страны начали снимать введённые из-за коронавируса ограничения, энтузиасты двинулись за путёвками, а турагентства начали планировать денежный 2022-й (по словам директора туроператора «Сёрфари» Анастасии Дядич, были надежды вернуться на уровень 2019-го и основательно расширить географию). Но что-то пошло не так.
Очередным испытанием для отрасли стала новая реальность, сформировавшаяся после 24 февраля. Границы формально оставались открытыми, а вот летать стало не на чем: чуть ли не все самолёты были в лизинге, и иностранные компании начали спешно расторгать контракты.
— В феврале рынок сильно пострадал от санкций в отношении авиации, — констатирует Анастасия Дядич. — Наши чартерные авиакомпании владели флотами, находящимися в лизинге, так что все вылеты были отменены. Но партнёры из Турции и ОАЭ быстро сориентировались и поставили полётные программы на своих бортах.
Видимо, это та самая ситуация, когда одна дверь закрывается, а другая — наоборот.
— Люди снова полетели в Турцию, — рассказывает директор «Сёрфари». — Из Омска были прямые рейсы на турецких авиалиниях, пять дней в неделю. Рейсы летели полные, все так устали от пандемии, и отдых был желанным, несмотря на препятствия. А препятствия были (например, наши карты не работают за границей из-за санкций), но и это не проблема для русского человека. Конфликтов за рубежом не было, отельеры чётко дали понять, что будут жёстко пресекать провокации, выселять тех, кто провоцирует вражду, и обращаться в правоохранительные органы. Летом мы отмечали пик продаж туров за последние два года.
Представители других агентств тоже рассказывают о популярности турецкого отдыха. Ещё в сентябре, на пике бархатного сезона, самолёты улетали в Турцию почти каждый день, и свободных мест в них не было совсем.
После лета, к сожалению, началась осень. Выяснилось, что многие российские мужчины должны отправиться в путешествие иного рода — без турагентств и за счёт государства.
— Конечно, настроение клиентов изменилось, — признала Римма Пасечная. — Те люди, которые любят путешествовать, путешествовать будут, но понятно, что те, кто попадает под мобилизацию, никуда не поедут. А активные туристы — это как раз люди среднего возраста, которые зарабатывают и готовы тратить деньги. Они в том числе оказались сейчас в числе людей, которых могут мобилизовать, и у каждого есть волнения и опасения.
В новой ситуации турагентствам приходится наводить справки в госорганах, отвечающих за мобилизацию, и следить за выступлениями политиков, которые часто противоречат друг другу. Вторая задача — консультировать клиентов, которые хотят отдохнуть, как в старые добрые времена, но боятся определённых вещей.
— Мы объясняем клиентам, что из страны выпускают всех, кроме тех, кому вручили повестку, — рассказывает Анастасия Чикинская. — Сейчас в военкоматах вроде бы появилась какая-то форма справки о том, что в ближайшие две недели конкретного человека призывать не планируется. Хотя сначала нам говорили: «У нас вообще такие справки не заведены…». Были заявления о том, что мужчинам, находящимся в запасе, нельзя пересекать границу без справки такого рода, но они не соответствуют действительности, об этом говорил, например, Дмитрий Песков. То есть если тебе вручили повестку и ты уклоняешься, то военкомат передаст данные в УМВД, и погранслужбы вынесут запрет на выезд, как это делается с должниками. Не выпускают только таких, а для остальных границы открыты.
Судя по тому, что говорят в турагентствах, народ довольно быстро успокоился.
— Настроение изменилось буквально за неделю, — рассказала Анастасия Чикинская. — Знаете, при любой новости первая реакция — паника: «Мы все умрём, никуда не летим». А я только что разговаривала с туристом, он отдыхает в турецком отеле и говорит: «Вся Москва здесь!». Когда прошла первая волна, люди наоборот начали улетать ещё активнее. Те, кто может себе позволить отпуск и две-три недели за границей, целыми семьями улетают в Анталью и живут в отеле, а потом могут остаться в съёмной квартире. Просто пережидают этот момент за границей…
Однако «тех, кто может себе позволить», по-видимому, не очень много. Скажем, в «Сёрфари» открыто признают: клиентов после 21 сентября стало заметно меньше.
— Это можно понять — состояние неопределённости не способствует тратам денег на отдых, — констатирует Анастасия Дядич.
Важно уточнить, что октябрь для туристической отрасли — традиционно время сезонного спада. Подсознательно многие потенциальные туристы уверены, что во всем мире сейчас, как в Омске, холодно и пасмурно, и это заблуждение совсем не помогает бизнесу. Варианты для отдыха по-прежнему есть — только любителям готики, круассанов и критских пляжей не повезло.
— Европа закручивает гайки, усложняет получение виз, — констатирует Родион Красильников, директор агентства «Нойе Вельт» («новый мир» в переводе с немецкого). — Раньше, чтобы поехать в Германию, достаточно было предоставить в консульство приглашение, написанное от руки, и медицинскую страховку. А теперь страховка должна быть только из Евросоюза, приглашение должно быть только в оригинале. Учитывая, что ещё и почтовые сервисы не работают, сложности возникли большие.
Получается, целая часть света исчезла с туристической карты омича. Осенью-зимой традиционно популярны Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы с Сейшелами, но мнения о востребованности этих направлений сейчас расходятся.
— Это всё сейчас на «кривых» рейсах, — объяснил Красильников. — Лететь надо через Стамбул, Доху, Дубай, и в результате цена вопроса заметно растёт. Не все могут такое себе позволить. Люди хотят ехать — но теперь дорого и некуда.
По словам Анастасии Чикинской, относительно бюджетные варианты всё-таки остаются. Скажем, можно лететь в Таиланд не из российских аэропортов, а из столицы соседнего государства.
— Летать из Астаны сейчас очень актуально, — рассказала представительница «Ом Трэвел». — Для Омска это достаточно удобно. К тому же, когда разница в цене 90 тысяч из Астаны и 280 из Москвы, то, конечно, можно уехать в Казахстан и маршруткой, и поездом с пересадкой. На крайний случай можно и самолётом туда улететь.
Если оставить за скобками проблему цены, получается, что отдыхать можно и в Таиланде, и на берегах Индийского океана (в Шриланке, на Мальдивах, на Сейшельских островах), и на берегах океана Атлантического — на Кубе, в Венесуэле. До сих пор летают самолёты в Объединённые Арабские Эмираты, в Турцию и Египет. В случае с последним, кстати, предложение не слишком обильное: если турецкий авиаперевозчик забирает туристов из всех крупных городов России, то у египетских компаний нужного количества бортов нет и в ближайшее время не будет. Поэтому египетский отдых для России-2022 — скорее экзотика.
Очевидный вопрос, возникающий в связи с нынешним положением турбизнеса, — не перенацеливаются ли игроки и целевая аудитория на отечественный продукт? Если исходить из вышесказанного, получается, что стопроцентного замещения быть не может. Границы открыты? Значит, люди будут стремиться к комфортному досугу на берегах тёплых морей, который в нашей стране затруднителен по причинам географического свойства. Но определённые подвижки всё-таки происходят: иногда отдых внутри России может оказаться и удобнее, и дешевле для потребителя. Со своей стороны туристические агентства заинтересованы в том, чтобы линейка предложения расширялась. Это хорошее подспорье даже в сытое время и страховка на случай каких-нибудь новых грозных изменений.
— У нас есть предложение и по России, и по Омской области, — рассказала Римма Пасечная. — Есть авторские программы, туры одного дня. Наши клиенты могут ездить в Шерегеш, в Тобольск, в Тюмень, в Тару, в Муромцево.
Это же направление развивает и агентство «Сёрфари». Анастасия Дядич рассказала о групповых турах со спортивным уклоном, связанных с велоспортом, скандинавской ходьбой, йогой. Впечатлений у клиентов, по её словам, хватает, хотя они оказываются не слишком далеко от дома. Не чуждается российского и регионального направлений и «Нойе Вельт» несмотря на своё европейское название: в непростой обстановке надо работать с тем, что есть, не ограничивая себя.
Принципиально важная вещь для такого рода проектов — наличие у агентства лицензии «российского туроператора». Она позволяет конкретной фирме участвовать в программе «Кэшбек по России» и разрабатывать авторские туристические проекты, с которыми можно как-то выделиться на рынке.
Если сравнивать туристический бизнес, например, с кинопрокатным, бросаются в глаза два отличия. Во-первых, представители турагентств не ждут от государства какой-то адресной помощи, потому что готовы работать с тем, что есть, и уверены в наличии определённых возможностей если не для роста, то для выживания. А во-вторых (и это связано с первым пунктом), никто не говорит о перспективе скорого закрытия в том случае, если не произойдёт чудо. Где-то отдыхать людям в любом случае надо, а раз так — туристический бизнес будет жить и даже зарабатывать при любых условиях.
При почти любых условиях, скажем так.