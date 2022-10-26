Если оставить за скобками проблему цены, получается, что отдыхать можно и в Таиланде, и на берегах Индийского океана (в Шриланке, на Мальдивах, на Сейшельских островах), и на берегах океана Атлантического — на Кубе, в Венесуэле. До сих пор летают самолёты в Объединённые Арабские Эмираты, в Турцию и Египет. В случае с последним, кстати, предложение не слишком обильное: если турецкий авиаперевозчик забирает туристов из всех крупных городов России, то у египетских компаний нужного количества бортов нет и в ближайшее время не будет. Поэтому египетский отдых для России-2022 — скорее экзотика.