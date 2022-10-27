Второй случай за день. В Омске неизвестный с ножом обокрал девушку

Вчера, 26 октября, в Омске неизвестный напал в подъезде с ножом на 81-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину госпитализировали. Как стало известно Городу55, это не единственный инцидент, который произошел вчера.
«В отел полиции № 9 УМВД России по городу Омску обратилась 20-летяя жительница Центрального округа. Омичка сообщила, что в вечернее время на нее напал неизвестный мужчина, который под угрозой ножа похитил пакет с вещами и скрылся», — рассказали Городу55 в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Пока связывать эти два нападения рано, но это вполне может быть один и тот же человек. В полиции пока уточнений по этому вопросу не дают.