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Больных мобилизованных отправят в стационары Омска

30 октября 06:35
Фото: 1MI
В ведомстве говорят об отсутствии жалоб на их работу.

Минздрав Омской области рассказал Городу55 о том, как сейчас выстроена работа с мобилизованными. В ведомстве заверили, вся необходимая помощь оказывается в полном объеме.

«При наличии показаний пациентов своевременно госпитализируют в профильные стационары на территории города Омска, исходя из характера и тяжести течения заболевания», — подчеркнули в областном минздраве. Исходя из комментария, можно предположить, что заболевшие среди резервистов есть и они лечатся в омских стационарах.

В ведомстве заверили, что обращения мобилизованных с неотложными состояниями и вызовы скорой медицинской помощи обслуживаются в полном объеме. Бригады медиков в режиме постоянной готовности.

Нам пояснили, что прием призывников ведут врач-специалист и фельдшер передвижного полевого медпункта. Работа круглосуточная. Также каждый день принимают мобилизованных на базе поликлиники автобронетанкового института с 08:30 до 19:00. Назначает лечение в неотложных ситуациях фельдшер на месте.

В ведомстве отметили, замечаний, нареканий или жалоб к медицинской работе не было как со стороны ответственных лиц, так и от самих мобилизованных.

#Общество#Армия#Частичная мобилизация в России#Новости#Омск#Омская область#Минздрав
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