Больных мобилизованных отправят в стационары Омска

«При наличии показаний пациентов своевременно госпитализируют в профильные стационары на территории города Омска, исходя из характера и тяжести течения заболевания», — подчеркнули в областном минздраве. Исходя из комментария, можно предположить, что заболевшие среди резервистов есть и они лечатся в омских стационарах.