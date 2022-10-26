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Вместо машин. Огненная эпидемия в Омской области дошла до дачных домов

26 октября 05:20
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

На окраине Омска ночью полностью сгорела дача

Огонь заметили слишком поздно, и теперь восстановить дачный домик будет невозможно.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили о серьезном пожаре, который уничтожил дачный домик в СНТ «Лотос» на окраине Омска. Сообщается, что пожар заметили накануне, 25 октября, в 7:11 часов, а локализовать возгорание удалось к 7:30 часам. Полностью побороть огонь получилось только к 8:30 часам.

К моменту приезда первых пожарных горел садовый дом на площади 40 кв. м, была угроза перехода огня на хозпостройку.  Тушить пожар пришлось силами 14 спасателей и 3 пожарных машин, также работало звено ГДЗС.

Причины пожара не уточняются, однако в ведомстве отметили, что из-за позднего обнаружения возгорания и позднего сообщения в пожарную охрану дом практически полностью сгорел.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Пожары#Огонь#Дача#ГУ МЧС по Омской области#Видео
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