Вместо машин. Огненная эпидемия в Омской области дошла до дачных домов

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили о серьезном пожаре, который уничтожил дачный домик в СНТ «Лотос» на окраине Омска. Сообщается, что пожар заметили накануне, 25 октября, в 7:11 часов, а локализовать возгорание удалось к 7:30 часам. Полностью побороть огонь получилось только к 8:30 часам.
К моменту приезда первых пожарных горел садовый дом на площади 40 кв. м, была угроза перехода огня на хозпостройку. Тушить пожар пришлось силами 14 спасателей и 3 пожарных машин, также работало звено ГДЗС.
Причины пожара не уточняются, однако в ведомстве отметили, что из-за позднего обнаружения возгорания и позднего сообщения в пожарную охрану дом практически полностью сгорел.