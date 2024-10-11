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Прокуратура Омской области

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Октябрь
На трассе Омск-Черлак произошло ДТП с маршрутным такси: пять пассажиров пострадали
11 октября, 08:20
Август
Экс-зампрокурора Омской области Лоренц ушел в отставку с должности в Ярославле
14 августа, 13:17
Июль
Дисквалифицирован. В Омской области подрядчик сорвал сроки строительства школы
С помощью прокуратуры объект был достроен, но компания сорвала сроки сдачи на полгода.
19 июля, 05:07
Без трости. В Омске незрячий пенсионер не мог ходить по ошибке Фонда соцстрахования
Мужчине вовремя не предоставили трость, с помощью которой он мог самостоятельно передвигаться.
18 июля, 11:19
Гости с последствиями. Молодой омич оформил кредит на соседку с инвалидностью
Женщина оставила ненадолго свой телефон и банковскую карту, когда была в гостях.
18 июля, 09:10
Только хуже. В Омской области пенсионеры остались без воды из-за неудачного ремонта
После вмешательства прокуратуры местная администрация занялась проблемой сельчан.
16 июля, 09:42
Нет денег? Омская прокуратура будет выяснять, почему у жителей Амура нет горячей воды
Ответственной за водоснабжение компании уже внесли представление.
15 июля, 06:49
Нашел жертву. Омичу грозит тюремный срок за жестокое убийство собаки
Внимание мужчины привлек пес на дачном участке соседа.
12 июля, 07:20
Куда больше? У главы Калачинского района Мецлера через суд заберут элитную иномарку
Прокуратура пытается аннулировать сделку по аренде машины.
9 июля, 09:48
Шок. Повалилась с турника. Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на Левобережье
На месте происшествия уже работают следователи и сотрудники прокуратуры.
5 июля, 13:04
Мальчик под землей, Люся Чеботина и запрет на застройку берега Иртыша. Омск сегодня
4 июля, 16:56
Помощь пришла. В омском поселке проведут ремонт водопровода после судебных тяжб
Оказалось, что водопроводные сети просто латали, а капремонта никто не проводил.
4 июля, 15:13
Исправят. В омской ТГК-11 отреагировали на внеплановую проверку Ростехнадзора
Представители компании рассказали, к какому времени все нарушения будут устранены.
4 июля, 14:40
Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной
У прокуратуры есть много вопросов к проекту и администрации, которая передала федеральную собственность в руки предпринимателям.
4 июля, 12:58
До осени. В Омске отправили в СИЗО мужчину, жестоко избившего работника магазина
Покупатель внезапно без причины начал избивать кладовщика, который сейчас находится в реанимации.
3 июля, 08:20
Нарушал. В Омске молодой водитель попал под уголовное дело после смерти пешехода
Парня уже неоднократно привлекали к ответственности, в том числе за пьяную езду.
2 июля, 08:42
Июнь
Судебные распри. «Кедру» нельзя продавать землю с кортами в парке 30-летия ВЛКСМ
27 июня, 09:47
На скамье подсудимых. Омского чиновника ждет суд из-за взятки в полтора миллиона
26 июня, 13:16
Такова жизнь. Прокуратура потребовала взыскать с омича деньги на лечение знакомого
Мужчина изувечил другого, напав с ножом.
14 июня, 10:14
Май
Идет проверка. Прокуратура заинтересовалась скандалом с ноутбуками в омской гимназии
29 мая, 02:00

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