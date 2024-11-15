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Бродячие собаки

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Ноябрь
Омичи собирают подписи, чтобы убрать с улиц бродячих собак
15 ноября, 06:19
Август
Следком начал проверку после нападения бродячей собаки на 11-летнюю омичку
Региональный следственный комитет начал проверку сообщения из соцсетей о нападении собаки на ребенка, инцидент произошел на улице Олега Кошевого.
14 августа, 14:06
Май
Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня
24 мая, 17:14
Март
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Противостояние жильцов. Появились подробности нападения стаи собак на ребенка в Омске
27 марта, 14:04
Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку
27 марта, 10:32
«Как были, так и остались». В Омске стая бродячих собак напала на курьера
21 марта, 11:55
Была ласковой и доброй. В Омском районе неизвестный застрелил бродячую собаку
21 марта, 10:42
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
Покусали за ногу. В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собак
13 марта, 13:40
Загнали на дерево. Сотрудники Росгвардии спасли омичку от стаи бродячих собак
4 марта, 10:23
Легкая добыча. Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке
Застрявшее животное заживо ели бездомные собаки, что происходит довольно часто, однако непонятно, кто должен отвозить трупы на утилизацию.
4 марта, 06:19
Февраль
Прокуратура проведет проверку после нападения собак на беременную омичку и ребенка
27 февраля, 12:10
«Все мертвые». В Омской области неизвестный мужчина отравил стаю бездомных собак
19 февраля, 12:37
Январь
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
Продолжают кусать прохожих. Омичи пожаловались на бездомных собак в центре города
19 января, 10:31
Спасение косуль, растущие цены и новые аварийные дома. Омск сегодня
18 января, 13:51
«Терроризируют людей». Омичи пожаловались на бездомных собак во дворе жилого дома
18 января, 13:10
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
В городе дикие животные гибнут не только в ДТП, но и из-за собак, которые преследуют их.
18 января, 07:20
Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня
17 января, 13:53

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