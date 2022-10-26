От жителя Октябрьского округа Омска в редакцию Города55 пришло видео, на котором отчетливо слышно пальбу.
На видео отреагировали в министерстве региональной безопасности Омской области. В ведомстве попросили омичей сохранять спокойствие.
«В настоящее время в рамках частичной мобилизации на полигонах учебных частей региона организовано обучение призванных по мобилизации. Подготовка включает в себя проведение инженерных и тактических мероприятий, изучение материальной части вооружения, а также отработку практических навыков применения вооружения»
Напомним, ранее омичи уже повсеместно сообщали о звуках взрывов: