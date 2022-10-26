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Омичей успокоили после утренних звуков выстрелов

26 октября 12:14
Фото: 1MI
В Омске послышались выстрелы со стороны одной из военных частей.

От жителя Октябрьского округа Омска в редакцию Города55 пришло видео, на котором отчетливо слышно пальбу.

На видео отреагировали в министерстве региональной безопасности Омской области. В ведомстве попросили омичей сохранять спокойствие.

«В настоящее время в рамках частичной мобилизации на полигонах учебных частей региона организовано обучение призванных по мобилизации. Подготовка включает в себя проведение инженерных и тактических мероприятий, изучение материальной части вооружения, а также отработку практических навыков применения вооружения»

Напомним, ранее омичи уже повсеместно сообщали о звуках взрывов:

Омичи слышат взрывы. Что происходит
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#Дарья Зыкова#Армия#Частичная мобилизация в России#Новости#Омск#Жалобы#Видео
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