Из-за печных пожаров в Омске погибли 10 человек

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, из-за неправильной эксплуатации печного отопления в регионе произошло 434 пожара.
С наступлением холодов риск возникновения пожара увеличивается. Неосторожность людей, неисправные печи и дымоходы — все это может стать причиной серьезных последствий.
«Все эти негативные факторы в этом году привели к тому, что в регионе произошло 434 пожара, причиной которых стало неправильное устройство или эксплуатация печного отопления. К сожалению, на данных пожарах погибли десять человек, травмы получили — 15», — сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области подполковник внутренней службы Юлия Дойникова.
В МЧС напомнили, что рекомендуется топить печь два-три раза в день, проверять кочергой наличие не прогоревших головней, а также закрепить на полу металлический лист, который сможет защитить от искр.
Помимо этого рекомендуется оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями и иметь под рукой огнетушитель, добавили в ведомстве.