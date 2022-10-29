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Из-за печных пожаров в Омске погибли 10 человек

29 октября 06:21
Фото: 1MI
В МЧС напомнили о мерах предосторожности при использовании печного отопления.

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, из-за неправильной эксплуатации печного отопления в регионе произошло 434 пожара.

С наступлением холодов риск возникновения пожара увеличивается. Неосторожность людей, неисправные печи и дымоходы — все это может стать причиной серьезных последствий.

«Все эти негативные факторы в этом году привели к тому, что в регионе произошло 434 пожара, причиной которых стало неправильное устройство или эксплуатация печного отопления. К сожалению, на данных пожарах погибли десять человек, травмы получили — 15», — сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области подполковник внутренней службы Юлия Дойникова.

В МЧС напомнили, что рекомендуется топить печь два-три раза в день, проверять кочергой наличие не прогоревших головней, а также закрепить на полу металлический лист, который сможет защитить от искр.

Помимо этого рекомендуется оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями и иметь под рукой огнетушитель, добавили в ведомстве.

#Юлия Бармина#Происшествия#Пожар с погибшими#Отопление#ГУ МЧС по Омской области
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