В Омске состоится первое заседание обновленного оперштаба по борьбе с коронавирусом

31 октября состоится очередное заседание омского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, как сообщает РИА «Омск-Информ».
На заседании обсудят вопрос о продлении режима повышенной готовности и коронавирусных ограничений. Обсуждение также затронет проведение массовых мероприятий в честь Дня народного единства, который состоится в пятницу, 4 ноября.
Напомним, что недавно в Омске был изменен состав оперштаба по борьбе с короновирусом. Распоряжение подписал первый вице-губернатор — Дмитрий Ушаков.