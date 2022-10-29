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В Омске состоится первое заседание обновленного оперштаба по борьбе с коронавирусом

29 октября 07:31
Фото: 1MI
Заседание состоится в понедельник, 31 октября.

31 октября состоится очередное заседание омского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, как сообщает РИА «Омск-Информ».

На заседании обсудят вопрос о продлении режима повышенной готовности и коронавирусных ограничений. Обсуждение также затронет проведение массовых мероприятий в честь Дня народного единства, который состоится в пятницу, 4 ноября.

Напомним, что недавно в Омске был изменен состав оперштаба по борьбе с короновирусом. Распоряжение подписал первый вице-губернатор — Дмитрий Ушаков.

В Омской области изменился состав оперштаба по борьбе с коронавирусом
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#Юлия Бармина#Город#Ковид#Оперштаб#Заседание
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