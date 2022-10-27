Бил ножом и не останавливался. Появилось видео нападения на пенсионерку в Омске

Пострадавшая упала, но пыталась отмахнуться от нападавшего, одно он снова несколько раз ударил ее ножом. После чего осмотрел ее карманы и забрал сумку. Примечательно, что злоумышленник напал на женщину, проигнорировав наличие камеры в подъезде, и даже не спрятал лицо.