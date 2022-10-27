Бил ножом и не останавливался. Появилось видео нападения на пенсионерку в Омске

В распоряжении Города55 появилось видео вчерашнего нападения на 81-летнюю пенсионерку. Неизвестный набросился с ножом на пожилую омичку, а затем обокрал.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как пенсионерка зашла в подъезд, а следом за ней злоумышленник. Как только закрылась первая входная дверь, молодой парень начал активно и многократно бить ножом пожилую женщину ножом в спину.
Пострадавшая упала, но пыталась отмахнуться от нападавшего, одно он снова несколько раз ударил ее ножом. После чего осмотрел ее карманы и забрал сумку. Примечательно, что злоумышленник напал на женщину, проигнорировав наличие камеры в подъезде, и даже не спрятал лицо.
Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело. Нападавшего ищут.