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Бил ножом и не останавливался. Появилось видео нападения на пенсионерку в Омске

27 октября 06:31
Фото: 1MI

Появилось видео нападения с ножом на омскую пенсионерку

Злоумышленник набросился с ножом на пожилую женщину, как только закрылась дверь в подъезде.

В распоряжении Города55 появилось видео вчерашнего нападения на 81-летнюю пенсионерку. Неизвестный набросился с ножом на пожилую омичку, а затем обокрал.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как пенсионерка зашла в подъезд, а следом за ней злоумышленник. Как только закрылась первая входная дверь, молодой парень начал активно и многократно бить ножом пожилую женщину ножом в спину.

Пострадавшая упала, но пыталась отмахнуться от нападавшего, одно он снова несколько раз ударил ее ножом. После чего осмотрел ее карманы и забрал сумку. Примечательно, что злоумышленник напал на женщину, проигнорировав наличие камеры в подъезде, и даже не спрятал лицо.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело. Нападавшего ищут.

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#Вероника Жукова#Происшествия#Омск#Новости#Видео#Нападение#Пенсионерка
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