Причину ЧС на севере Омской области пообещали устранить за сутки

Пресс-служба правительства Омской области сообщила подробности о ситуации с водоснабжением в Таре по данным, предоставленным Минэнерго Омской области.
26 октября в 8:30 вышел из строя двигатель основного насоса на водозаборной станции. Ориентировочный срок замены электродвигателя — до 6:00 28 октября.
Что касается воды для населения, пока не заменят электродвигатель: силами муниципалитета подвозят воду во все районы города, централизованно включают подачу из дополнительных резервуаров. Резервный насос недостаточно мощный для беспрерывной подачи воды. Но утром центральный водопровод работал с 7:00–12:00.
С 12:00 до 18:00 в резервуары подкачают воду, чтобы вечером можно было включить на 3 часа. В течение дня службы готовы подвозить воду в любой район города по заявке потребителей в диспетчерскую «Тараводоканала».
Ночью водоснабжение отключат снова для закачки воды в резервуары. К утру 28.октября 2022 г. планируется запуск воды по основной линии насосом с новым электродвигателем.
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