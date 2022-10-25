Прокуратура и УФАС проверили военторги после жалоб от омичей на завышение цен

Posted 25 октября 2022, 04:06
Published 25 октября 2022, 04:06
Modified 23 января, 14:17
Updated 23 января, 14:17
В Омской области продолжается частичная мобилизация. Во время пресс-конференции в Астане президент Владимир Путин сообщил, что в целом в России она завершится к началу ноября.
Первые военные из нашего региона, призванные в рамках частичной мобилизации, уже отправились на место службы. Однако в самом начале призыва не обошлось без накладок. Например, были жалобы на значительный рост цен в военторгах.
В частности, жители Омской области рассказывали о повышении стоимости берцев и тактических перчаток, сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УФАС.
Также в ведомство обращались жители районов. По их словам, в местных магазинах купить вещи, необходимые, чтобы собрать военнослужащего, нельзя. Приходилось ехать в город, где выросли цены на все. Правда, в обращении не было конкретного указания на место, название магазина или товар. Описывалась ситуация с точки зрения эмоций, а не фактов — «цены взвинтили, как с ума посходили». Опираясь на такие данные, специалистам крайне сложно найти предполагаемых нарушителей.
Тем не менее они провели работу с такими обращениями.
«Проверкой это будет называть неверно — из-за моратория мы не можем их проводить в этом году. Мы отреагировали на обращения граждан — их нам поступило три — и присоединились к представителям прокуратуры в качестве специалистов. И за 5 и 6 октября побывали на двух рынках — Хитром и Ленинском. В общей сложности проанализировали ситуацию в восьми магазинах. Среди них два крупных — „Сплав“ и „Военторг Омск“. Однако большинство точек принадлежат частным предпринимателям. Нарушений там не выявлено», — рассказала начальник аналитического отдела УФАС по Омской области Татьяна Попова.
Представитель УФАС по Омской области заверяет, что рост цен в проверенных военторгах зафиксирован в пределах не более 4%:
«Возможно, раньше люди покупали более дешевые товары. Сейчас эти позиции исчезли и остались только более дорогие товары, которые всегда столько стоили, поэтому у покупателей могло сложиться впечатление о росте цен в целом».
Напомним, Город55 пообщался с представителями военторгов и подсчитал, во сколько примерно обойдется собрать военнослужащего из Омской области, призванного в рамках частичной мобилизации. Получилось почти 60 тысяч рублей. По мнению экспертов, прежде всего необходимо запастись расходными материалами — носками, перчатками, шапками и прочим.
На прошлой неделе появилась информация, что призванные из Омской области все-таки будут обеспечены всем необходимым. Также опубликован список того, что им будет выдано.
Покупать что-то самостоятельно можно только в том случае, если нужна, скажем, более удобная модель берцев.
Ответ на запрос Города55 от заместителя руководителя УФАС России по Омской области Галины Лаптевой:
«29.09.2022 года Федеральной антимонопольной службой территориальным органам поручено усилить контроль за ценовой ситуацией на рынках торговли амуницией, тактической одеждой, снаряжением, спальными мешками, термобельем и т. п. (далее — товары).
В связи в мораторием на проведение плановых и внеплановых проверок в 2022 году, введенным постановлением правительства РФ от 10.03.2022 № 336, контроль в настоящее время осуществляется в рамках рассмотрения обращений (материалов) в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников соответствующих рынков».
Чтобы выявить нарушение, в частности необоснованный рост цен на товары в военторге, необходимо указать точные данные: адрес и название магазина, наименование товара, а также его стоимость до повышения цены и сейчас. Только проанализировав эти данные, антимонопольщики смогут выявить возможное нарушение.
Обращение можно направить, воспользовавшись специальной формой, размещенной на сайте ведомства здесь. Там же размещена подробная инструкция, как это сделать.