Прокуратура и УФАС проверили военторги после жалоб от омичей на завышение цен

Также в ведомство обращались жители районов. По их словам, в местных магазинах купить вещи, необходимые, чтобы собрать военнослужащего, нельзя. Приходилось ехать в город, где выросли цены на все. Правда, в обращении не было конкретного указания на место, название магазина или товар. Описывалась ситуация с точки зрения эмоций, а не фактов — «цены взвинтили, как с ума посходили». Опираясь на такие данные, специалистам крайне сложно найти предполагаемых нарушителей.