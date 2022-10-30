Чаще всего гибель людей на пожарах случается в жилых зданиях. К такому выводу пришли в региональном МЧС. Специалисты проанализировали данные по возгораниям.
С начала этого года в регионе произошло 6 694 пожара. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 90% всех смертей при возгораниях случилось в жилых домах.
Причина 558 пожаров в многоэтажках и частных домах — неосторожное обращение с огнем. Вторая по частоте основа возгорания — нарушение пользования электропроводкой и электрооборудованием, из-за этого произошло 30% жилых пожаров. Печи горели в частных домах 422 раза.
Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с омичами: инструктажи, акции, детские мероприятия. Жителям региона напоминают о правилах безопасности, чтобы не допустить пожара по неосторожности.