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Огненная сводка. В каких пожарах чаще всего погибают омичи

30 октября 05:29
Фото: 1MI

За год в Омской области произошло 6694 пожара

В МЧС назвали самые частые причины возгораний.

Чаще всего гибель людей на пожарах случается в жилых зданиях. К такому выводу пришли в региональном МЧС. Специалисты проанализировали данные по возгораниям.

С начала этого года в регионе произошло 6 694 пожара. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 90% всех смертей при возгораниях случилось в жилых домах.

Причина 558 пожаров в многоэтажках и частных домах — неосторожное обращение с огнем. Вторая по частоте основа возгорания — нарушение пользования электропроводкой и электрооборудованием, из-за этого произошло 30% жилых пожаров. Печи горели в частных домах 422 раза.

Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с омичами: инструктажи, акции, детские мероприятия. Жителям региона напоминают о правилах безопасности, чтобы не допустить пожара по неосторожности.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Статистика
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