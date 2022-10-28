Где в Омске будет главная городская елка? Мэр Сергей Шелест назвал место

В этом году в Омске изменится традиционный формат празднования Нового года, в основном он будет ориентирован на детей.
«Новый год — семейный праздник, и каждый решает в своей семье, как, в каком формате и насколько масштабно его отмечать. Думаю, если в доме есть дети, они обязательно должны получить подарки от Деда Мороза и почувствовать сказочную новогоднюю атмосферу», - пояснил Городу55 мэр Омска Сергей Шелест - На детей мы сориентировали и общегородские мероприятия. Главная городская Елка разместится на площади у здания Омского государственного Цирка. В Цирке пройдут и традиционные Елки мэра, на которые мы пригласим отличников учебы, детишек из многодетных семей, ребят, чьи отцы являются участниками специальной военной операции».
Помимо этого, по словам градоначальника, праздничные мероприятия для маленьких горожан будут проходить во всех городских театрах и дворцах культуры, также свои программы для маленьких зрителей подготовят и активисты территориального общественного самоуправления в округах.
Высказался Сергей Шелест и по поводу взрослого населения города, - где и как им отметить новогодние праздники.
«Что касается взрослых, то в Омске достаточно мест для зимних развлечений: будут работать музеи, театры, парки, катки. Думаю, каждый, кто захочет, сможет найти себе подходящее занятие», - уверен мэр.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции некоторые регионы страны стали отменять массовые новогодние и рождественские мероприятия, или до минимума сокращать их программы.