Сегодня, 26 ноября, как сообщает пресс-служба, на заседании Правительства Омской области принят новый пакет мер поддержки для мобилизованных и их семей.
Первая принятая мера делает родственников мобилизованных омичей приятными соискателями на работу:
Вторая мера поможет в реализации первой: родственники мобилизованных получат возможность получить профессию. Ранее в этой программе участвовали, например, родители дошкольников, инвалиды и пенсионеры:
Третья мера касается детей-сирот, призванных в рамках частичной мобилизации, а также служащих по контракту или добровольцами. Им первоочередно выдадут деньги на покупку жилья:
Ранее мы собрали список льгот и выплат для самих мобилизованных: