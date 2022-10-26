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Новые меры поддержки. Родственников мобилизованных омичей займут делом

26 октября 14:43
Фото: 1MI

В Омской области расширили компенсации для родственников мобилизованных

В омском регионе ввели три новые меры поддержки мобилизованных и их семей.

Сегодня, 26 ноября, как сообщает пресс-служба, на заседании Правительства Омской области принят новый пакет мер поддержки для мобилизованных и их семей.

Первая принятая мера делает родственников мобилизованных омичей приятными соискателями на работу:

  • За трудоустройство родственников мобилизованных, работодателям выплатят компенсацию. Она придет в течение 2 месяцев с момента трудоустройства и составит 45 754 рублей.

Вторая мера поможет в реализации первой: родственники мобилизованных получат возможность получить профессию. Ранее в этой программе участвовали, например, родители дошкольников, инвалиды и пенсионеры:

  • Родственники мобилизованных смогут получить востребованную профессию. После они будут обязаны найти по новой профессии работу или зарегистрировать самозанятость.

Третья мера касается детей-сирот, призванных в рамках частичной мобилизации, а также служащих по контракту или добровольцами. Им первоочередно выдадут деньги на покупку жилья:

  • Мобилизованные сироты получат выплату, если они не снимают жилье по договору соцнайма, и у них еще нет в собственности жилья. Претендовать на включение список, как и остальным сиротам, можно с 23 лет.

Ранее мы собрали список льгот и выплат для самих мобилизованных:

Льготы и выплаты омичам, мобилизованным на Украину
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#Дарья Зыкова#Армия#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Александр Бурков#Единовременная выплата#Компенсация#Льготы#Жилье для детей сирот#Касается каждого
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