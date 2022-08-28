Убийство на охоте, отставка Гаака, возвращение «Авангарда» в Омск

27 августа в центре Омска перевернулась маршрутка с пассажирами. Сначала об аварии сообщили очевидцы, затем стали известны официальные подробности. Есть фото с места происшествия. В массовом столкновении пострадали девять человек, в том числе ребенок. В полиции раскрыли некоторые детали о госпитализированных. Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура.
В начале недели стала известна печальная статистика по коронавирусу в Омской области. Заболеваемость выросла в 10 раз. Популярные торговые точки вернули масочный режим для персонала. 25 августа анонсировали заседание «коронавирусного» оперштаба. Решать судьбу омичей начали с самого утра 26 августа. В результате власти отказались вводить масочный режим. Мы публикуем все принятые решения:
В понедельник стало известно, министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак уходит в отставку. Проблемы в его ведомстве повлекли за собой обрушение стены дома на 20-го Партсъезда, так обосновал решение губернатор Александр Бурков. Имя нового главы министерства уже известно. Им стал Александр Шнипко.
Не отставкой единой. Происшествие 12 августа в Нефтяниках стало причиной крупных проверок жилищного фонда. Прокуратура потребовала отремонтировать еще один опасный дом в Советском округе, на Проспекте Мира. Тем временем мэрия начала принимать заявки на материальные выплаты от собственников обрушившегося дома на 20-го Партсъезда. Происшествия в Омске заставляют регулярно «заглядывать» в резервный фонд. Город55 выяснил, куда, зачем и сколько денег было выделено:
Не только жилые дома подвергают риску горожан, но даже детские учреждения. Открывшийся в марте 2022 года детсад на 1-й Станционной был построен на болоте. Это привело к затоплению подвала, закрытию учреждения и возбуждению уголовного дела. Профильный департамент прокомментировал ситуацию, выяснилось — детей вновь принимают. Тем временем в омский министр образования получила представление за ужасное состояние детского дома. Подробнее:
Сборы детей в школу в Омске подорожали на 20%. С такой «приятной» новостью выступили местные статистики перед 1 сентября. Родителям придется потратить около 12 тысяч рублей. Хотя сами они готовы отдать до 20 тысяч, таковы результаты соцопроса.
23 августа омские хоккеисты были на матче в Санкт-Петербурге. Противник — «Сочи». Сразу после первого вбрасывания началась массовая драка. После этого мы тут же составили ТОП драк «ястребов»:
А в начале недели в публичном поле озвучили размеры зарплат игроков омского «Авангарда». В этом сезоне в команду вернулся осужденный за насилие над ребенком Рид Буше. Он оказался шокирован Омском. Под конец недели руководство клуба объявило об обмене форварда Александра Горшкова на денежную компенсацию.
Сегодня, 28 августа, в Омске состоится праздник в честь возвращения команды в родной город. Центр города перекрыли. Общественный транспорт изменил схему движения. Мы рассказываем, как уехать домой после вечерних мероприятий.
На неделе Город55 вспоминал команду бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова. Он ушел в отставку в 2017 году, не доработав до окончания второго срока. Нам стало известно, где сейчас работают бывшие министры экономики и спорта тех лет. Мы рассказываем, как отзываются экс-подчиненные о Назарове. Наш спецпроект по ссылке ниже: