Убийство на охоте, отставка Гаака, возвращение «Авангарда» в Омск

Не отставкой единой. Происшествие 12 августа в Нефтяниках стало причиной крупных проверок жилищного фонда. Прокуратура потребовала отремонтировать еще один опасный дом в Советском округе, на Проспекте Мира. Тем временем мэрия начала принимать заявки на материальные выплаты от собственников обрушившегося дома на 20-го Партсъезда. Происшествия в Омске заставляют регулярно «заглядывать» в резервный фонд. Город55 выяснил, куда, зачем и сколько денег было выделено: