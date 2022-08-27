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Девять человек пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой в Омске

27 августа 13:56
Фото: Город55
Виновником аварии оказался водитель «Лады», проехавший на красный свет.

В региональном УМВД сообщили подробности крупного ДТП на улице Думской у Театральной площади. В аварии с маршруткой и двумя легковыми авто пострадали девять человек. Предварительно, виновником стал 25-летний водитель машины ВАЗ-2105.

Авария случилось в субботу около 16:20. Молодой человек за рулем ВАЗа ехал по улице Пушкина в сторону улицы Лермонтова. На пересечении с Думской он проехал на красный сигнал светофора и врезался в пассажирскую маршрутку. Та перевернулась на проезжую часть и задела внедорожник «Киа».

По предварительным данным, пострадали девять человек.

Другие подробности уточняются. Отметим, по сообщению очевидцев в соцсетях, перевернулась печально известная маршрутка № 222, которая за лето участвовала в нескольких крупных авариях.

 

 

#Происшествия#Новости#ДТП#Маршрутки#Вероника Жукова
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