В региональном УМВД сообщили подробности крупного ДТП на улице Думской у Театральной площади. В аварии с маршруткой и двумя легковыми авто пострадали девять человек. Предварительно, виновником стал 25-летний водитель машины ВАЗ-2105.
Авария случилось в субботу около 16:20. Молодой человек за рулем ВАЗа ехал по улице Пушкина в сторону улицы Лермонтова. На пересечении с Думской он проехал на красный сигнал светофора и врезался в пассажирскую маршрутку. Та перевернулась на проезжую часть и задела внедорожник «Киа».
По предварительным данным, пострадали девять человек.
Другие подробности уточняются. Отметим, по сообщению очевидцев в соцсетях, перевернулась печально известная маршрутка № 222, которая за лето участвовала в нескольких крупных авариях.