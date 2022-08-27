Авария случилось в субботу около 16:20. Молодой человек за рулем ВАЗа ехал по улице Пушкина в сторону улицы Лермонтова. На пересечении с Думской он проехал на красный сигнал светофора и врезался в пассажирскую маршрутку. Та перевернулась на проезжую часть и задела внедорожник «Киа».