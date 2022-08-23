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В популярных омских магазинах вернули масочный режим

23 августа 10:48
Фото: 1MI

В магазинах «Магнит» в Омске ввели масочный режим для сотрудников

Руководство федеральной сети приняло это решение из-за увеличения роста заболеваемости.

23 августа в магазинах «Магнит» по всей России, в том числе в Омске, снова ввели обязательный масочный режим. Пока это касается только сотрудников торговой сети. Информацию об этом сообщили в пресс-службе компании.

Такие меры приняли из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она наблюдается не только в Омской области, но и по всей стране. Кроме того, компания организует для работников вакцинацию. Отметим, что всего в сети работают 295 тысяч человек.

«Сегодня на фоне усложняющейся эпидемиологической ситуации мы приняли решение заблаговременно усилить антиковидные меры и проявить заботу о наших покупателях и сотрудниках, чтобы предупредить рост заболеваемости и гарантировать бесперебойную работу сети. Мы продолжаем следить за ситуацией и при необходимости будем принимать дополнительные меры», — отметил директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

Напомним, за последние сутки в Омской области нашли 304 новых случая заболевания коронавирусом. По сравнению с июлем заболеваемость выросла в 10 раз.

Ранее омский Роспотребнадзор комментировал Городу55 перспективы «всеобщего» масочного режима.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Омской области введут масочный режим
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Коронавирус COVID-19#Новости#Омск#Омская область#Россия#Маски#Магазины#Ограничения#Масочный режим
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