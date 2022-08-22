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Омским родителям придется заплатить больше, чтобы собрать детей в школу

22 августа 07:41
Фото: 1MI

В Омске выросли расходы на подготовку детей к школе

В среднем стоимость сборов в школу выросла на 7%.

В Омске средние расходы на подготовку детей к школе за год выросли на 7%. Сайт по поиску работы SuperJob выяснил, что для того, чтобы собрать ребенка в школу в 2022 году, родителям в среднем придется потратить 11 800 рублей.

Годом ранее эта сумма составляла 11 тыс рублей. При этом в 2020 году на сборы ребенка в школу можно было потратить в среднем 8 300 рублей, а в 2019 году — 7 700 рублей. За несколько лет стоимость «портфеля» выросла более чем на 4 тыс рублей.

Сильнее всего подорожали сборы в школу в Санкт-Петербурге. Там родителям нужно в среднем потратить на 31% больше, чем годом ранее. Похожая ситуация наблюдается в Москве. За год покупки выросли на 30%.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Школа#Цены
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