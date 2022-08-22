Омским родителям придется заплатить больше, чтобы собрать детей в школу

Годом ранее эта сумма составляла 11 тыс рублей. При этом в 2020 году на сборы ребенка в школу можно было потратить в среднем 8 300 рублей, а в 2019 году — 7 700 рублей. За несколько лет стоимость «портфеля» выросла более чем на 4 тыс рублей.