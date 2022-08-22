Стали известны зарплаты игроков омского «Авангарда»

Чуть меньше заработают Рид Буше и Сергей Толчинкский – по 60 млн рублей. По 50 млн рублей собираются платить защитникам Алексею Береглазову и Кристиану Ярошу, а по 45 млн – нападающим Алексу Броадхерсту и Ивану Телегину.