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Стали известны зарплаты игроков омского «Авангарда»

22 августа 11:25
Фото: 1MI

На зарплаты хоккеистам омского «Авангарда» потратят 849 млн рублей

Самый высокооплачиваемый игрок Корбан Найт заработает 90 млн рублей за сезон.

Омский «Авангард» собирается потратить 849 млн рублей на зарплаты игроков в сезоне 2022/23, сообщает «Спорт-Экспресс». Самую высокую заработную плату будут получать нападающие Корбан Найт и Владимир Ткачев. Им собираются заплатить по 90 млн и 80 млн рублей соответственно.

Чуть меньше заработают Рид Буше и Сергей Толчинкский – по 60 млн рублей. По 50 млн рублей собираются платить защитникам Алексею Береглазову и Кристиану Ярошу, а по 45 млн – нападающим Алексу Броадхерсту и Ивану Телегину.

По 35 млн рублей будут платить защитнику Дамиру Шарипзянову и нападающим Владимиру Брюквину и Наилю Якупову. Еще 30 млн рублей получит Александр Дергачев.

Меньше всего хотят заплатить нападающим Павлу Дедунову, Федору Малыхину (по 25 млн), Александру Горшкову (22 млн рублей) и Дмитрию Шевченко (15 млн), а также вратарям Василию Демченко (20 млн), Станиславу Галимову (10 млн) и защитникам Антону Белову (25 млн) и Федору Белякову (12 млн).

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Авангард#Зарплата
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