Стали известны зарплаты игроков омского «Авангарда»

Омский «Авангард» собирается потратить 849 млн рублей на зарплаты игроков в сезоне 2022/23, сообщает «Спорт-Экспресс». Самую высокую заработную плату будут получать нападающие Корбан Найт и Владимир Ткачев. Им собираются заплатить по 90 млн и 80 млн рублей соответственно.
Чуть меньше заработают Рид Буше и Сергей Толчинкский – по 60 млн рублей. По 50 млн рублей собираются платить защитникам Алексею Береглазову и Кристиану Ярошу, а по 45 млн – нападающим Алексу Броадхерсту и Ивану Телегину.
По 35 млн рублей будут платить защитнику Дамиру Шарипзянову и нападающим Владимиру Брюквину и Наилю Якупову. Еще 30 млн рублей получит Александр Дергачев.
Меньше всего хотят заплатить нападающим Павлу Дедунову, Федору Малыхину (по 25 млн), Александру Горшкову (22 млн рублей) и Дмитрию Шевченко (15 млн), а также вратарям Василию Демченко (20 млн), Станиславу Галимову (10 млн) и защитникам Антону Белову (25 млн) и Федору Белякову (12 млн).