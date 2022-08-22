Бурков объяснил отставку омского министра Гаака обрушением дома в Нефтяниках

Губернатор Александр Бурков прокомментировал внезапную отставку министра энергетики и ЖКХ Омской области Антона Гаака. Подтвердилась информация Города55, что чиновника уволили за проблемы с программой капремонта и непосредственно в связи с обрушением части дома на улице 20 Партсъезда, 53.
«По итогам проведенного расследования о причинах аварии в Советском округе Омска, которая произошла 12 августа, и полного анализа работы министерства энергетики и ЖКХ мною сегодня принято решение. За недоработки в работе ведомства министр Антон Викторович Гаак освобожден от занимаемой должности. И прошу всех, работающих в областном правительстве, учесть на будущее: за системные ошибки надо отвечать», - заявил губернатор.
Напомним, Гаак, возглавлявший ведомство два года, отправился в отставку сегодня, 22 августа. С завтрашнего дня он освобожден от должности.
ЧП в Нефтяниках произошло 12 августа: рухнула стена жилого дома с первого по пятый этаж. Только по счастливой случайности никто не пострадал. При этом локальные обрушения в этом здании уже случались дважды, но дом не спешили ни ремонтировать, ни признавать аварийным. В прошлом году региональный фонд капремонта обязали отремонтировать пятиэтажку до конца 2021 года, однако в фонде заявили, что деньги на это выделять нецелесообразно, так как конструкции изношены на 76%, и дом нужно признавать аварийным и расселять. С признанием аварийности процесс тоже затянулся: решение вынесли лишь накануне ЧП.