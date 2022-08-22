Бурков объяснил отставку омского министра Гаака обрушением дома в Нефтяниках

ЧП в Нефтяниках произошло 12 августа: рухнула стена жилого дома с первого по пятый этаж. Только по счастливой случайности никто не пострадал. При этом локальные обрушения в этом здании уже случались дважды, но дом не спешили ни ремонтировать, ни признавать аварийным. В прошлом году региональный фонд капремонта обязали отремонтировать пятиэтажку до конца 2021 года, однако в фонде заявили, что деньги на это выделять нецелесообразно, так как конструкции изношены на 76%, и дом нужно признавать аварийным и расселять. С признанием аварийности процесс тоже затянулся: решение вынесли лишь накануне ЧП.