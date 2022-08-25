В Администрации города Омска рассказали об изменении схемы движения автобусов в центре города, которую вводят на пять дней из-за презентации хоккейной команды «Авангард».
Временные нововведения будут коснутся сразу 5 маршрутов и будут действовать с 20 часов 25 августа по 17 часов 29 августа на улице Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь.
Ниже о том, как пойдет транспорт в эти дни:
Сама презентация хоккейной команды сезона 2022/23 годов пройдет на Соборной площади в воскресенье, 28 августа, и завершится концертом группы 25/17 и рэпера Мот. Ведущими мероприятия станут актриса Наталья Земцова, актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров.