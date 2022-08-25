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Из-за презентации «Авангарда» транспорт в центре Омска пойдет по-новому

25 августа 04:16
Фото: мэрия Омска
По данным мэрии города, обновленная схема движения будет действовать 5 дней.

В Администрации города Омска рассказали об изменении схемы движения автобусов в центре города, которую вводят на пять дней из-за презентации хоккейной команды «Авангард». 

Временные нововведения будут коснутся сразу 5 маршрутов и будут действовать с 20 часов 25 августа по 17 часов 29 августа на улице Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь.

Ниже о том, как пойдет транспорт в эти дни:

  • автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь будут следовать по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;
  • автобусы маршрута № 62 следуют до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональная, Гагарина;
  • движение автобусов по маршрутам № 94, 500, 503 будет организовано в направлении поселка Амурский с улицы Красный Путь по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена и с разворотом в районе площади Победы, далее по утвержденной схеме, в обратном направлении без изменения схем движения.

Сама презентация хоккейной команды сезона 2022/23 годов пройдет на Соборной площади в воскресенье, 28 августа, и завершится концертом группы 25/17 и рэпера Мот. Ведущими мероприятия станут актриса Наталья Земцова, актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Перекрытие дорог#Авангард
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