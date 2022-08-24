Канцелярские товары не стали исключением — ценники тоже поползли вверх. Например, школьные тетради прибавили в цене почти 25%, и теперь одна тонкая тетрадь в клетку или линейку стоит порядка 9.5 рубля. Карандаши подорожали почти на 20% и теперь стоят 17.5 рубля за штуку. Шариковые ручки и альбомы для рисования подорожали на 19% и стоят 19 и 94.5 рубля соответственно. Ранец в среднем теперь обходится в 1 757 рублей, что на 11% дороже среднего уровня прошлого года.