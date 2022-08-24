В Омскстате подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году. Оказалось, что абсолютно все категории товаров (кроме компьютеров) подорожали за прошедший год, и теперь родителям придется выложить круглую сумму, чтобы одеть и укомплектовать школьника в 1 сентября.
Из одежды больше всего за год подорожали футболки — сразу на 15,5%, до 359 рублей за штуку. Следом идут брюки из полушерстяных тканей (+14%) за 1 271 рубль за штуку и спортивный костюм (+7.4%) за 1 602 рубля в среднем. Остальная одежда подорожала в среднем на 5-2%.
Канцелярские товары не стали исключением — ценники тоже поползли вверх. Например, школьные тетради прибавили в цене почти 25%, и теперь одна тонкая тетрадь в клетку или линейку стоит порядка 9.5 рубля. Карандаши подорожали почти на 20% и теперь стоят 17.5 рубля за штуку. Шариковые ручки и альбомы для рисования подорожали на 19% и стоят 19 и 94.5 рубля соответственно. Ранец в среднем теперь обходится в 1 757 рублей, что на 11% дороже среднего уровня прошлого года.
Подешевели из всего многообразия товаров только ноутбуки — сразу на 4,3%, до 33.1 тыс рублей за штуку.
Сэкономить на подготовке к школе получится, только если покупать одежду, учебники и технику б/у — на рынках или на сайтах объявлений. Но придется потратить другой ценный ресурс — время, а также приготовиться к тому, что качество будет не всегда на высшем уровне.
Однако есть еще один лайфхак: следить за акциями в крупных сетевых магазинах. Многие торопятся собрать ребенка в школе заранее, но есть смысл повременить до второй половины — конца августа. Торговые сети начинают резко опускать ценники, избавляясь от излишков товара, который после 1 сентября будет мало востребован.
По версии статистиков, омичи по итогам 3 квартала 2022 года потратят порядка 2,2% от бюджета семьи на подготовку к школе. Всего около 0,6% уйдет на тетради и учебники, около 0,3% — на столовые и кафетерии, порядка 0,8% — на школьную форму и 0,5% — на репетиторов.
Стоимость образовательных услуг в Омской области в будущем учебном году также поднимется. В учреждениях дополнительного образования — на 4,9%, до 126 рублей за академический час; в негосударственных образовательных организациях — на 5,7%, до 16 225 рублей в месяц; в учреждениях среднего профессионального образования — на 8,3%, до 22 085 рублей в месяц.