Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с маршруткой в Омске

Прокуратура города Омска проконтролирует ход проверки по факту тройного ДТП с маршруткой, в котором пострадали не менее девяти человек.
Напомним, 27 августа около 16:20 водитель ВАЗ-2107 на пересечении улиц Пушкина и Думской проехал на красный свет светофора и протаранил маршрутку № 222, полную пассажиров. Микроавтобус опрокинулся и зацепил еще и внедорожник «Киа».
«В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего в целях правовой оценки действий лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что результаты проверки и последующие решения будут под контролем прокуратуры.
Отметим, в областном минздраве Городу55 уточнили, что девять пострадавших доставили в больницу. Еще одному оказали помощь на месте. О состоянии пострадавших сообщат позднее.