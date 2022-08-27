Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с маршруткой в Омске

Напомним, 27 августа около 16:20 водитель ВАЗ-2107 на пересечении улиц Пушкина и Думской проехал на красный свет светофора и протаранил маршрутку № 222, полную пассажиров. Микроавтобус опрокинулся и зацепил еще и внедорожник «Киа».