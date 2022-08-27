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Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с маршруткой в Омске

27 августа 14:38
Фото: УМВД по Омской области
В результате аварии у Театральной площади пострадало минимум восемь человек.

Прокуратура города Омска проконтролирует ход проверки по факту тройного ДТП с маршруткой, в котором пострадали не менее девяти человек.

Напомним, 27 августа около 16:20 водитель ВАЗ-2107 на пересечении улиц Пушкина и Думской проехал на красный свет светофора и протаранил маршрутку № 222, полную пассажиров. Микроавтобус опрокинулся и зацепил еще и внедорожник «Киа».

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего в целях правовой оценки действий лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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Отмечается, что результаты проверки и последующие решения будут под контролем прокуратуры.

Отметим, в областном минздраве Городу55 уточнили, что девять пострадавших доставили в больницу. Еще одному оказали помощь на месте. О состоянии пострадавших сообщат позднее.

#Происшествия#Новости#ДТП#Прокуратура Омской области#Маршрутки#Вероника Жукова
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