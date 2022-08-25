Родители готовы потратить на сборы ребенка в школу до 20 тыс. рублей

«Уследить за подвижными ребёнком — достаточно сложная задача. Кроме того, большинство родителей водят детей на дополнительные занятия в секции или кружки, преимущественно спортивные — по единоборствам, гимнастике, плаванию, хоккею, фигурному катанию. Разумеется, возрастает и риск травматизма. Наличие страховки позволит получить денежную компенсацию даже при незначительных травмах — ушибах и растяжениях. Стоимость полиса — в среднем 2 тысячи рублей — сопоставима с расходами на покупку канцелярии или одного букета цветов к первому сентября, при этом, финансовая защита действует в течение всего года», — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.