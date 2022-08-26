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В Омской области отказались снова вводить масочный режим

26 августа 05:15
Фото: 1MI

Оперштаб решил пока не возвращать масочный режим в Омской области

На оперштабе посчитали, что такая мера избыточна.

На заседании регионального оперштаба сегодня, 26 августа, решено пока не вводить масочный режим, несмотря на возросшую заболеваемость коронавирусом.

При этом режим повышенной готовности в регионе все же продлили, пока — до 30 сентября.

«В последние несколько недель отмечается рост заболеваемости. Чтобы стабилизировать ситуацию, работодателям рекомендовали проводить профилактические мероприятия, в том числе ввести утренний фильтр с термометрией, обеспечить работников антисептиками. Работникам, деятельность которых связана с общением с большим количеством людей, рекомендуют носить маски», — сообщили в оперштабе по итогам коронавируса.

Вдобавок к этому оперштаб рекомендовал неукоснительно соблюдать санитарные правила в образовательных организациях. Кабинеты и помещения должны регулярно проветривать и обрабатывать дезинфицирующими веществами. Линейку Первого сентября рекомендовано провести на открытом воздухе.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе обнаружили 315 новых случаев коронавируса. В ряде российских регионов масочный режим снова действует в общественных местах и на транспорте.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Маски#Масочный режим#Оперштаб#Коронавирус COVID-19#Ковид#Ограничения
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