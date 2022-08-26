В Омской области отказались снова вводить масочный режим

На заседании регионального оперштаба сегодня, 26 августа, решено пока не вводить масочный режим, несмотря на возросшую заболеваемость коронавирусом.
При этом режим повышенной готовности в регионе все же продлили, пока — до 30 сентября.
«В последние несколько недель отмечается рост заболеваемости. Чтобы стабилизировать ситуацию, работодателям рекомендовали проводить профилактические мероприятия, в том числе ввести утренний фильтр с термометрией, обеспечить работников антисептиками. Работникам, деятельность которых связана с общением с большим количеством людей, рекомендуют носить маски», — сообщили в оперштабе по итогам коронавируса.
Вдобавок к этому оперштаб рекомендовал неукоснительно соблюдать санитарные правила в образовательных организациях. Кабинеты и помещения должны регулярно проветривать и обрабатывать дезинфицирующими веществами. Линейку Первого сентября рекомендовано провести на открытом воздухе.
Отметим, что за минувшие сутки в регионе обнаружили 315 новых случаев коронавируса. В ряде российских регионов масочный режим снова действует в общественных местах и на транспорте.