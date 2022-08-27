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На открытии сезона охоты в Омской области застрелили мужчину

27 августа 13:06
Фото: 1MI
Охотник погиб от огнестрельного ранения. Не исключен криминальный характер происшествия.

Открытие осеннего сезона охоты, которое в Омской области стартовало в субботу, 27 августа, закончилось закончилось трагедией: от огнестрельного ранения погиб мужчина.

Тело охотника обнаружили возле села Нагибино Тюкалинского района, сообщил Городу55 источник в силовых структурах региона. Охотник был смертельно ранен в живот.

Обстоятельства гибели мужчины еще не установлены. На месте происшествия работают следователи омского СК, проверяются разные версии, в том числе криминальная. Другая причина смерти омича, - несчастный случай.

Фото: предоставлено Городу55
#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Охота#Следственный комитет#Василий Попов
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