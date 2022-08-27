На открытии сезона охоты в Омской области застрелили мужчину

Открытие осеннего сезона охоты, которое в Омской области стартовало в субботу, 27 августа, закончилось закончилось трагедией: от огнестрельного ранения погиб мужчина.
Тело охотника обнаружили возле села Нагибино Тюкалинского района, сообщил Городу55 источник в силовых структурах региона. Охотник был смертельно ранен в живот.
Обстоятельства гибели мужчины еще не установлены. На месте происшествия работают следователи омского СК, проверяются разные версии, в том числе криминальная. Другая причина смерти омича, - несчастный случай.