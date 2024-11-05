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Коронавирус COVID-19

Новости о распространении коронавирусной инфекции в Омской области, статистика в регионе, информация о вакцинации, QR-кодах, рекомендациях ВОЗ и мерах поддержки населению.

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Ноябрь
В Омской области снизилось число заболевших коронавирусом
5 ноября, 12:59
Октябрь
Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня
22 октября, 14:18
Коронавирус отступает? В Омской области зарегистрировали 120 случаев «ковида»
Показатели заболевания продолжают снижаться, что радует омичей.
21 октября, 06:26
Волна отступает. Омичам рассказали, сколько в области заболевших коронавирусом
7 октября, 03:52
Коронавирус ХЕС: что известно о новом штамме и ждать ли его в Омской области
4 октября, 02:30
Сентябрь
В Омской области растет заболеваемость COVID-19: появятся ли допкойки для больных
26 сентября, 09:51
Больше 400 заболевших за неделю: осенью в Омске фиксируют новый всплеск COVID-19
24 сентября, 10:25
Статистика растет. Омичам рассказали, сколько жителей заразились коронавирусом
11 сентября, 07:25
Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня
4 сентября, 14:17
Август
Вернемся к маскам? Все больше омичей страдают от коронавируса
Уже третью неделю подряд в регионе наблюдается все больше случаев заражения. На 100 тысяч человек приходится 7 пациентов.
14 августа, 03:05
Коронавирус возвращается: в Омске за неделю выявлено 79 новых случаев
8 августа, 03:03
До середины осени. В Омской области продлили коронавирусные ограничения
2 августа, 13:45
Июнь
Задачка для врачей. Внезапная динамика по COVID-19 произошла в Омской области
22 июня, 05:14
Май
В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Такое решение было принято сегодня, 30 мая, на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
30 мая, 12:08
Март
До лета. В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу
Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с распространением новой вирусной инфекции.
27 марта, 12:47
ОРВИ и COVID-19 отступают. Жители Омской области с приходом весны стали меньше болеть
За предыдущую неделю показатели заболеваемости существенно снизились.
20 марта, 12:02
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
14 марта, 07:37
Все лучше и лучше. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Данные о заболеваемости жителей региона за 9 неделю 2024 года предоставил Роспотребнадзор.
5 марта, 10:37
Январь
Пришел грипп. В Омской области за неделю заболели больше 16 тысяч человек
31 января, 09:04
Мыть руки и носить маски. Только за одну неделю COVID-19 заболели больше 300 омичей
Заболеваемость инфекций за одну неделю выросла на 13%.
22 января, 08:53

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