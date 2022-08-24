Город55
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Построивший детсад на болоте подрядчик жаловался в омский депстрой на грунтовые воды

24 августа 09:53
Фото: мэрия Омска
Однако должного внимания со стороны чиновников эти обращения так и не получили.

Городу55 стали известны некоторые подробности расследования уголовного дела в отношении чиновников департамента строительства, а также департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска, которых винят в строительстве детского сада на болоте на улице 1-й Станционной.

Как выяснилось, депстрой предупреждали о проблеме с грунтовыми водами.

«Подрядчик — компания ООО „ИКГ-ТРАНС“ — неоднократно информировал департамент строительства, что уровень грунтовых вод на объекте не соответствует проекту», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.

Однако эти обращения были проигнорированы, детский сад достроен и введен в эксплуатацию. Все это привело к тому, что через месяц после открытия в марте 2022 года в подвалах нового здания началось подтопление, по стенам пошла плесень и объект пришлось закрыть.

После проверки прокуратуры Омской области этих фактов, как ранее сообщал Город55, в региональном СК было возбуждено уголовное дело.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Ремонт#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#ЧП#Дети#Уголовное дело#Детсад#Прокуратура Омской области#Следственный комитет
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