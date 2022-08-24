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Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку во время матча

24 августа 06:08
Фото: пресс-служба ХК "Авангард"
Матч в Санкт-Петербурге начался с драки 5:5.

Вчера, 23 августа, в Санкт-Петербурге прошел матч между «Сочи» и омским «Авангардом» в предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Сразу после стартового вбрасывания началась драка 5 на 5, она продолжалась несколько минут.

Все ее участники получили по пять минут штрафа. Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что драка не была неожиданностью. О том, что она будет, противники предупредили заранее.

«Не сказать, чтобы мы ожидали драки сегодня – нас предупредили. И за это я противнику благодарен, что хотя бы предупредили. И мы смогли выпустить своих игроков, чтобы они показали себя», — заявил он.

Сама игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «Авангарда».

Отметим, что в 2010 году между «Витязем» и «Авангардом» прошла массовая драка, которую окрестили ледовым побоищем.

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Авангард
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