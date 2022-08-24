Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку во время матча

Вчера, 23 августа, в Санкт-Петербурге прошел матч между «Сочи» и омским «Авангардом» в предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Сразу после стартового вбрасывания началась драка 5 на 5, она продолжалась несколько минут.
Все ее участники получили по пять минут штрафа. Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что драка не была неожиданностью. О том, что она будет, противники предупредили заранее.
«Не сказать, чтобы мы ожидали драки сегодня – нас предупредили. И за это я противнику благодарен, что хотя бы предупредили. И мы смогли выпустить своих игроков, чтобы они показали себя», — заявил он.
Сама игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «Авангарда».
Отметим, что в 2010 году между «Витязем» и «Авангардом» прошла массовая драка, которую окрестили ледовым побоищем.