Этот фестиваль точно для тех, кто любит играть в компьютерные игры или вообще обсуждать темы «про игры». На встрече гостям будут рассказывать короткие истории об идеях, проектах и экспериментах максимально кратко, ярко и доходчиво. На второй день состоится выставка консолей и мастер-классы. Более подробно здесь.