Как всегда внезапно подкрался конец лета — эти выходные станут последними. И это веский повод не проводить их дома. Подсказываем, какие мероприятия будут в Омске.
Праздник «Авангарда», «25/17» и рэпер Мот (0+)
Где: Соборная площадь, 28 августа в 17:00.
Сколько стоит: Бесплатно
В Омск возвращается команда «Авангард». В честь этого на Соборной Площади пройдет масштабный праздник, где омичей познакомят с командой нового сезона. Ведущими программы станут актриса Наталья Земцова, актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров. В финале гостей ждет бесплатный концерт, хедлайнерами которого станут группа 25/17 и рэпер Мот. Подробнее здесь.
Экскурсионный флешмоб
Где: На выбор, 27 августа с 12:00
Цена: бесплатно
На субботнем марафоне бесплатных экскурсий каждый омич сможет найти то, что по душе. В этот день будут представлены архитектурные, транспортные, творческие, образовательные, семейные, развлекательные, природные и исторические экскурсии. Записываться на них нужно заранее здесь.
«Русская ночь» (6+)
Где: Концертный зал, 28 августа в 19:00.
Сколько стоит: от 300 до 900 рублей.
Омская филармония приглашает омичей погрузится в мир музыки. В этот раз симфонический оркестр исполнит известные композиции Глинки, Мусоргского, Бородина и Лядова. Дирижером и художественным руководителем будет Дмитрий Васильев. Подробнее о программе можно прочитать здесь.
«Вальс-Бостон» (6+)
Где: Органный зал, 26 августа 19:00.
Сколько стоит: от 500 до 600 рублей.
В Органном зале омской филармонии для омичей исполнят песни Александра Розенбаума. В список вошли песни «Дорога длиною в жизнь…», «Дай мне минуту», «Ау», «Утиная охота», «Есаул», «Глухари». Весь список композиций здесь.
Акция «Ночь кино»
Где: Исторический парк «Россия — моя история», 27 августа в 17:00
Сколько стоит: бесплатно
Омичи, которые с любовью относятся к русским фильмам, смогут посетить всероссийскую акцию «Ночь кино». Для зрителей покажут удачные премьеры: «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира» и «Пара из будущего». Больше информации здесь.
Фестиваль игр «ФИГ»
Где: «Мега», 26 августа — 18:00, 27 августа — с 13:00 до 20:00
Сколько стоит: 100 рублей
Этот фестиваль точно для тех, кто любит играть в компьютерные игры или вообще обсуждать темы «про игры». На встрече гостям будут рассказывать короткие истории об идеях, проектах и экспериментах максимально кратко, ярко и доходчиво. На второй день состоится выставка консолей и мастер-классы. Более подробно здесь.
Живопись, танцы и вокал
Где: «Мега пруд», 27 августа — 10:00 до 19:00, 28 августа — с 17:00 до 19:00.
Сколько стоит: бесплатно
У пруда в омской «Меге» два дня подряд будут проходить разные фестивали, флешмобы и мастер-классы. Каждый сможет принять участие, но прежде необходима регистрация на сайте. В программу мероприятий войдут: мастер-класс «Роспись шоперов», мастер-класс по Urban Sketchers, урок живописи и танцевальный обучающий мастер-класс. Более точное время начала можно узнать здесь.