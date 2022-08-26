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Возвращение «Авангарда», «25/17» и «Ночь кино». Афиша мероприятий в Омске

26 августа 05:46
Фото: 1MI

Концерт «25/17» и Мота пройдет в Омске к приезду «Авангарда».

Город55 собрал самые интересные события последних выходных лета.

Как всегда внезапно подкрался конец лета — эти выходные станут последними. И это веский повод не проводить их дома. Подсказываем, какие мероприятия будут в Омске.

Праздник «Авангарда», «25/17» и рэпер Мот (0+)

Где: Соборная площадь, 28 августа в 17:00.

Сколько стоит: Бесплатно

В Омск возвращается команда «Авангард». В честь этого на Соборной Площади пройдет масштабный праздник, где омичей познакомят с командой нового сезона. Ведущими программы станут актриса Наталья Земцова, актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров. В финале гостей ждет бесплатный концерт, хедлайнерами которого станут группа 25/17 и рэпер Мот. Подробнее здесь.

Экскурсионный флешмоб

Где: На выбор, 27 августа с 12:00

Цена: бесплатно

На субботнем марафоне бесплатных экскурсий каждый омич сможет найти то, что по душе. В этот день будут представлены архитектурные, транспортные, творческие, образовательные, семейные, развлекательные, природные и исторические экскурсии. Записываться на них нужно заранее здесь.

«Русская ночь» (6+)

Где: Концертный зал, 28 августа в 19:00.

Сколько стоит: от 300 до 900 рублей.

Омская филармония приглашает омичей погрузится в мир музыки. В этот раз симфонический оркестр исполнит известные композиции Глинки, Мусоргского, Бородина и Лядова. Дирижером и художественным руководителем будет Дмитрий Васильев. Подробнее о программе можно прочитать здесь.

Фото: Омская Филармония

«Вальс-Бостон» (6+)

Где: Органный зал, 26 августа 19:00.

Сколько стоит: от 500 до 600 рублей.

В Органном зале омской филармонии для омичей исполнят песни Александра Розенбаума. В список вошли песни «Дорога  длиною в жизнь…», «Дай мне минуту», «Ау», «Утиная охота», «Есаул», «Глухари». Весь список композиций здесь.

Акция «Ночь кино»

Где: Исторический парк «Россия — моя история», 27 августа в 17:00

Сколько стоит: бесплатно

Омичи, которые с любовью относятся к русским фильмам, смогут посетить всероссийскую акцию «Ночь кино». Для зрителей покажут удачные премьеры: «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира» и «Пара из будущего». Больше информации здесь.

Фестиваль игр «ФИГ»

Где: «Мега», 26 августа — 18:00, 27 августа — с 13:00 до 20:00

Сколько стоит: 100 рублей

Этот фестиваль точно для тех, кто любит играть в компьютерные игры или вообще обсуждать темы «про игры». На встрече гостям будут рассказывать короткие истории об идеях, проектах и экспериментах максимально кратко, ярко и доходчиво. На второй день состоится выставка консолей и мастер-классы. Более подробно здесь.

Фото: Дом Культуры МЕГИ

Живопись, танцы и вокал

Где: «Мега пруд», 27 августа — 10:00 до 19:00, 28 августа — с 17:00 до 19:00.

Сколько стоит: бесплатно

У пруда в омской «Меге» два дня подряд будут проходить разные фестивали, флешмобы и мастер-классы. Каждый сможет принять участие, но прежде необходима регистрация на сайте. В программу мероприятий войдут: мастер-класс «Роспись шоперов», мастер-класс по Urban Sketchers, урок живописи и танцевальный обучающий мастер-класс. Более точное время начала можно узнать здесь.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Концерт#Музыка#Мероприятия#Афиша#Авангард#Кино
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