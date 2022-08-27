Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что запланированное выступление рэпера Мота завтра на Соборной площади не состоится: артист внезапно заболел.
«Всем известная болезнь — страшная сила, которая не щадит никого. Наш гость на завтра МОТ заболел и не сможет выступить, но передавал привет и обещал обязательно приехать на новую G-Drive Арену!» — рассказали в пресс-службе клуба.
Практически сразу «Авангард» анонсировал замену. Вместо Мота на праздник приедет группа «Иванушки int.».
Напомним, завтра, 28 августа, в центре Омска пройдет презентация команды «Авангарда». В финале вечера запланирован бесплатный концерт. Другим хэдлайнером станет группа «25/17». Начало мероприятий на Соборной площади — 17:00.