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Рэпер Мот заболел и не сможет выступить в Омске. Ему нашли неожиданную замену

27 августа 09:42
Фото: Город55

Вместо рэпера Мота на презентации «Авангарда» в Омске выступят «Иванушки int.»

За день до праздника «Авангарда» в программе произошли изменения.

Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что запланированное выступление рэпера Мота завтра на Соборной площади не состоится: артист внезапно заболел.

«Всем известная болезнь — страшная сила, которая не щадит никого. Наш гость на завтра МОТ заболел и не сможет выступить, но передавал привет и обещал обязательно приехать на новую G-Drive Арену!» — рассказали в пресс-службе клуба.

Практически сразу «Авангард» анонсировал замену. Вместо Мота на праздник приедет группа «Иванушки int.».

Напомним, завтра, 28 августа, в центре Омска пройдет презентация команды «Авангарда». В финале вечера запланирован бесплатный концерт. Другим хэдлайнером станет группа «25/17». Начало мероприятий на Соборной площади — 17:00.

#Общество#Новости#Авангард#Концерт#25/17#Мот
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