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Осужденный за насилие над ребенком хоккеист Рид Буше оказался шокирован Омском

26 августа 07:53
Фото: www.hawk.ru
Хоккеист рассказал о своих впечатлениях от города, в котором он будет жить в ближайшее время.

В интервью РИА Новости хоккеист омского «Авангарда» Рид Буше рассказал о своих впечатлениях от Омска. Он заявил, что оказался «несколько шокирован» в хорошем смысле, а через некоторое время спортсмен хочет привезти в Омск своих родных.

«Мне очень нравится Омск. До этого я был здесь однажды, когда мы приезжали с Кубком Гагарина на церемонию чествования команды после чемпионства. Сейчас для меня это новый опыт. Пока я знакомлюсь с Омском. Признаюсь, что несколько шокирован этим городом, его красотой. Здесь есть отличные места для прогулок, прекрасные рестораны», — поделился Рид Буше.

Хоккеист отметил, что его уже узнают на улице болельщики. Особенно теплое отношение омичей к хоккею и строящаяся «Арена» подстегивают спортсмена работать усерднее, отметил Буше в интервью.

Рид Буше подписал контракт с омским «Авангардом» в этом году, несмотря на скандал с условным сроком за насилие над ребенком. Ярославский «Локомотив» разорвал со спортсменом контракт после того, как скандал получил огласку. Возвращение спортсмена в омский клуб болельщики восприняли неоднозначно.

#Ольга Акамова#Омск#Спорт#Новости#Авангард#Хоккей#Изнасилование#Рид Буше#Скандал#Арена Омск
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