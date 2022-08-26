Осужденный за насилие над ребенком хоккеист Рид Буше оказался шокирован Омском

Рид Буше подписал контракт с омским «Авангардом» в этом году, несмотря на скандал с условным сроком за насилие над ребенком. Ярославский «Локомотив» разорвал со спортсменом контракт после того, как скандал получил огласку. Возвращение спортсмена в омский клуб болельщики восприняли неоднозначно.