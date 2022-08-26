Осужденный за насилие над ребенком хоккеист Рид Буше оказался шокирован Омском

В интервью РИА Новости хоккеист омского «Авангарда» Рид Буше рассказал о своих впечатлениях от Омска. Он заявил, что оказался «несколько шокирован» в хорошем смысле, а через некоторое время спортсмен хочет привезти в Омск своих родных.
«Мне очень нравится Омск. До этого я был здесь однажды, когда мы приезжали с Кубком Гагарина на церемонию чествования команды после чемпионства. Сейчас для меня это новый опыт. Пока я знакомлюсь с Омском. Признаюсь, что несколько шокирован этим городом, его красотой. Здесь есть отличные места для прогулок, прекрасные рестораны», — поделился Рид Буше.
Хоккеист отметил, что его уже узнают на улице болельщики. Особенно теплое отношение омичей к хоккею и строящаяся «Арена» подстегивают спортсмена работать усерднее, отметил Буше в интервью.
Рид Буше подписал контракт с омским «Авангардом» в этом году, несмотря на скандал с условным сроком за насилие над ребенком. Ярославский «Локомотив» разорвал со спортсменом контракт после того, как скандал получил огласку. Возвращение спортсмена в омский клуб болельщики восприняли неоднозначно.