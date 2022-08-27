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Появились фото ДТП с перевернувшейся маршруткой в Омске

27 августа 14:27
Фото: УМВД по Омской области
По предварительным данным, в аварии пострадали девять человек.

УМВД по Омской области опубликовало фото с места тяжелой аварии возле Театральной площади. Как ранее сообщал Город55, там перевернулась маршрутка № 222.

По предварительным данным, ДТП устроил 25-летний водитель ВАЗ-2107, который на пересечении улиц Пушкина и Думской проехал на красный сигнал светофора и протаранил маршрутку с пассажирами. Микроавтобус упал на бок на проезжую часть и зацепил автомобиль «Киа». В результате пострадали девять человек.

Судя по масштабу повреждений, ВАЗ ехал на большой скорости. В результате ДТП «семерку» «перекосило». В перевернувшейся маршрутке разбито лобовое стекло.

 

Фото: УМВД по Омской области

Отметим, что микроавтобусы маршрута №222 уже несколько раз попадали в крупные аварии этим летом. В июне водитель этого маршрута сбил школьников, переходивших дорогу по переходу на зеленый свет. В еще одной аварии микроавтобус с пассажирами в салоне насмерть сбил пешехода. В августе на Кордной машина того же маршрута наехала пенсионерку, которая только что вышла из салона.

#Новости#ДТП#Маршрутки#Вероника Жукова
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