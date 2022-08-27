Появились фото ДТП с перевернувшейся маршруткой в Омске

Отметим, что микроавтобусы маршрута №222 уже несколько раз попадали в крупные аварии этим летом. В июне водитель этого маршрута сбил школьников, переходивших дорогу по переходу на зеленый свет. В еще одной аварии микроавтобус с пассажирами в салоне насмерть сбил пешехода. В августе на Кордной машина того же маршрута наехала пенсионерку, которая только что вышла из салона.