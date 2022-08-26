Глава омского минобра Дернова получила представление за разваливающийся детский дом

Министр образования Омской области Татьяна Дернова получила представление после визита заместителя прокурора Омской области Дмитрия Егорова в «Дом детства» имени Героя Советского союза Г. М. Кравцова», что находится на улице 19-го Партсъезда, 38А. Он же — детский дом № 4.
Здание детдома находится в удручающем состоянии, его признали небезопасным.
«Здание и территория детского дома не отвечают требованиям безопасности. В помещениях замечены отслойка штукатурки, следы протекания, сколы плитки и другие недостатки. Также нашлись участки с повреждениями кирпичной кладки наружных стен», — пояснили в прокуратуре Омской области.
Также у надзорного ведомства возникли замечания к детской игровой площадке и к организации пожарной безопасности детского дома. Помимо этого проверяющие нашли недостатки при соблюдении санитарных требований и при организации питания детей.
«Также выявлены факты ненадлежащей работы учреждения по формированию законопослушного поведения воспитанников, индивидуальной профилактической работы с детьми», — отметили в ведомстве.
Все эти нарушения стали поводом для внесения заместителю председателя Правительства Омской области, министру образования региона Дерновой представления об устранении всех нарушений.
Отметим, что здание детского дома с разрушающейся кирпичной кладкой находится буквально в полуторакилометрах от дома по улице 20-го Партсъезда, 53, где проблемы со стенами привели к обрушению.