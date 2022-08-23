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Мэрия Омска начала принимать заявки на выплаты от жильцов обрушившегося дома

23 августа 14:09
Фото: 1MI
Для получения выплат необходимо будет предоставить определенный пакет документов.

С сегодняшнего дня департамент жилищной политики начал принимать собственников квартир частично рухнувшего дома на улице 20-го Партсъезда, 53. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

У владельцев жилья примут заявления на предоставление выплат для приобретения новых квартир по адресу: Гагарина, 32/1. С собой необходимо захватить определенный пакет документов:

Напомним, ранее губернатор региона Александр Бурков сообщил о том, что каждому пострадавшему в среднем будет выплачено около 1,3 млн рублей.

Стало известно, на каких условиях расселят жильцов обрушившегося дома в Омске
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Обрушение дома в Омске#Новости#Омск#Александр Бурков#Выплата#Дом#Обрушение#Заявление
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