Мэрия Омска начала принимать заявки на выплаты от жильцов обрушившегося дома

С сегодняшнего дня департамент жилищной политики начал принимать собственников квартир частично рухнувшего дома на улице 20-го Партсъезда, 53. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.
У владельцев жилья примут заявления на предоставление выплат для приобретения новых квартир по адресу: Гагарина, 32/1. С собой необходимо захватить определенный пакет документов:
Напомним, ранее губернатор региона Александр Бурков сообщил о том, что каждому пострадавшему в среднем будет выплачено около 1,3 млн рублей.